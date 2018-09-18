台中》南屯選舉文宣小物大車拚

2018年09月18日 08:15 中時 黃國峰

大選將至，中市南屯區議員參選人的各式競選文宣品也紛紛出籠，特別點的有，阮啓平推出加入粉絲團，兌換開運鑰匙圈。（黃國峰攝）

大選將至，各參選人除了陸續掛起街頭看板，中市南屯區議員參選人的各式競選文宣品也紛紛出籠，以小包面紙、扇子、口罩為大宗，希望用銅板價達到最佳宣傳效果，但也有議員不送文宣小物，主張向民眾訴求政見就是最佳文宣。

張耀中文宣品是扇子，指出夏日炎炎人手一支，長輩接受度高，出門走路邊走邊搖，在家也放一支，而且尺碼比別人的大，除了風量大外，辨識度也比較高。

朱暖英準備扇子、口罩、菜瓜布，表示宣傳品都是支持者提供，也因為女性議員的身份，送菜瓜布主婦們會比較實用，口罩則是空氣不好，希望提醒民眾空汙嚴重，喚起政府改善空汙的問題。

何文海準備了筆、面紙、扇子，表示以實用為主，家家戶戶都需要筆，祝小朋友們都金榜題名，天氣炎熱、中秋節要到了烤肉、登革熱趕趕蚊子皆可。

劉士州則選擇送面紙、便條紙二樣，他指出這樣比較環保，都是實用小物，他指出選舉是過去對選民服務的總檢驗，小東西是需要但不是絕對，選民不會是因為你送的物品可愛而投你，反而應該是著墨在平常的服務，來得重要，文宣品的浮濫反而不重要了。

阮啓平選擇送面紙和保特瓶水，指出因經費拮据，省吃簡用，希望收到的人能仔細看一下上面的政治理念，前議員陳三井指出以前選舉並未送這些小物，不知從何時開始有人送，大家才跟進，希望以後選舉能打破這陋習。特別的是有支持者捐獻武財神爺廟過香火的限量開運鑰匙圈，只要加入阮啓平粉絲專頁，碰到阮本人或助理就可換一個，換完為止。

魏佩瑩文宣品則是一張圓形稍微厚一點的紙製品，她指出就是不要增加太多選舉垃圾，不會有塑膠製品等一次性的宣傳品，圓形紙製品上較多的是政見，頭像則是小小的淪為配角，還可當扇子使用。

(中時 )