高雄》路樹過度生長 後協里長劉榮彪盼設管理機制

2018年09月18日 07:10 旺報 林瑞益

路樹過度生長會造成路燈故障、水溝阻塞與危害用路人安全，令許多里長相當頭疼，高雄市岡山區後協里里長劉榮彪說，他時常向高雄市政府養工處反映，但養工處卻說此問題是護樹聯盟管理的，他希望政府能設立一套機制，讓里長方便維護路樹生長，以及避免用路人的危險。

劉榮彪將競選第3次連任後協里里長，現年75歲的他說，感謝鄉親們的支持，後協理屬於舊部落，發展有限，但他覺得有義務讓鄉里的環境變得更好，包含路樹生長、野狗問題等。

路樹過度生長會碰到高壓電，相當危險，且若碰到颱風，會阻塞水溝。至於野狗問題，曾經通報動保團體處理，希望讓民眾擁有不被野狗騷擾的生活。

劉榮彪表示，包含程香里里長李州正、本洲里里長陳永成等人，都對路樹問題相當苦惱，因為路樹問題會影響路燈維護、用路人安全等，希望市府養工處與護樹聯盟可以提供一套機制，好好維護市容與道路安全，或授予里長權力，適度修剪路樹。

此外，劉榮彪長期以來也關心弱勢團體，平常與慈善團體或社福單位聯繫，捐白米幫助貧戶，希望有需要的民眾得到應有的幫助。來自湖內的劉榮彪表示，早年當地民眾會有排外的心理，認為里長不應是外地人來當，經過幾年的服務，他獲得鄉親的認同，不再認為為他是外地人。

(旺報 )