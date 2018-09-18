援中港溼地陸蟹出沒 小心禮讓

2018年09月18日 08:11 中時 曹明正

大小朋友參加援中港溼地的凶狠圓軸蟹生態解說。(養工處提供)

高雄援中港溼地每年6到9月滿月前後是「凶狠圓軸蟹」繁殖季節，陸蟹媽媽趁著大潮，橫跨道路及堤防到海邊釋幼，成了絕佳的生態觀察，吸引喜歡陸蟹的大小朋友呼朋引伴，尤其當陸蟹媽媽過馬路，大家還會互相提醒要禮讓。

高雄巿養工處指出，凶狠圓軸蟹是台灣大型陸蟹之一，夜行性的牠們體型可寬達12公分，白天棲息在援中港溼地或河海交會灘地，到了夏日月圓夜晚就現身海邊產卵，只見陸蟹媽媽們一抖，壯觀地產下成千上萬顆蟹卵。

不過為了要將蟹寶寶放到大海裡長大，陸蟹媽媽得承擔可能失足落海淹死的危險，尤其要趁著大潮橫跨道路及堤防才能抵達海邊釋幼，這段路說長不長、說短不短，隨時都有可能被呼嘯而過的汽車不小心壓死。

為近距離一睹陸蟹媽媽過馬路，年年舉辦親子觀察的台灣溼地保護聯盟只要一釋出活動訊息，報名立刻秒殺，參加的大小朋友除了觀察凶狠圓軸蟹等蟹類的生活習性，還能看到陸蟹媽媽們產卵過程，不時出現驚呼聲。

養工處說，近30公頃援中港溼地緊臨典寶溪，是高雄最大水雉棲息地，坐擁豐富的紅樹林及招潮蟹生態，其中台灣招潮蟹有10多種，援中港溼地內就可以看到10種，如果趕不及跟上夜觀陸蟹，這裡也有許多生物值得一看。

(中時 )