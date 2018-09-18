《時來運轉》MLB季後賽前關鍵 買運彩必勝秘技公開

2018年09月18日 06:50 中時電子報 尉遲佩玉 、林博泰／台灣運彩總經理 、林博泰／台灣運彩總經理

影片：MLB季後賽前關鍵 買運彩必勝秘技公開

台灣運彩總經理林博泰(右)上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉(左)談運彩眉角。(馬樹立攝)

美國職棒 (MLB)例行賽再過2個禮拜就要進入季後賽，尚有機會晉級季後賽的球隊，勢必會把握最後這段時間全力爭取勝績，運彩投注的朋友們可以好好鎖定這些球隊，有助於中獎機會的提高。

MLB晉級季後賽資格。(台灣運彩提供)

MLB 30支球隊可以進入季後賽的只有10支，分別是美聯及國聯東、中、西區的冠軍(共6隊)以及各聯盟分區冠軍以外勝率最高的2支「外卡」(Wild Card)球隊(共4隊)。各聯盟的「外卡」第1名及第2名球隊會先進行1場淘汰殊死戰(1場決勝負)，勝方與其他3個分區冠軍共4支隊伍再分組進行第一輪5戰3勝的系列戰，獲勝方得再接續進行第二輪7戰4勝的聯盟冠軍戰，再次獲勝的隊伍直接進入第三輪7戰4勝的世界大賽。

MLB外卡及季後賽賽制。(台灣運彩提供)

目前正是各隊爭取進入季後賽門票的最後關鍵時刻，尚有機會晉級季後賽的球隊，包括美聯的印地安人、太空人、洋基、運動家、水手、光芒、天使以及國聯的勇士、小熊、費城人、釀酒人、紅雀、落磯山、響尾蛇、道奇、國民、大都會、海盜、巨人等。

各聯盟尚有機會晉級季後賽的球隊。(台灣運彩提供)

接下來2個禮拜10幾場的比賽，可以說是場場關鍵疏忽不得，能爭取分區冠軍晉級直接打第一輪5戰3勝的球隊絕對不願意淪為「外卡」去面對一戰定生死的驟死戰；同樣地，還有一線生機可以爭取到外卡吊車尾晉級的球隊，也絕對會奮力一搏，全力求勝；相反地，本季已經晉級無望的球隊極有可能為了下一球季的準備，啟用較多新秀以練兵為主。

美職戰績排名查詢。(台灣運彩提供)

這樣的晉級賽制以及各球隊的戰績處境，絕對是現階段運彩投注不可不知的重點，特別是尚有晉級機會的球隊遇上已晉級無望的球隊時，今天特把各聯盟尚有機會晉級季後賽的球隊做個整理，提供給大家投注時的參考，後續戰績變動的即時情形，大家可以上台灣運彩官網的運動數據專區查詢。

(中時電子報)