豈止外交官蘇啟誠被霸凌！美專家教你活著走出隂影

2018年09月18日 00:02 中時電子報 莊楚雯 、文/ 康健雜誌 編輯/、文/

我國駐大阪辦事處長蘇啟誠在日本關西、北海道受到燕子颱風、地震重創時，被輿論、網民、部分遊日旅客的假消息炮轟「救災不力」，後來又傳出長官高層要他自我檢討徹換等尚不知真假的消息，使他14日輕生死亡，日本警方發現他的遺書說：「不堪嚴苛批評，感到痛苦」。

任何人都會為這位溫和、盡責、忠誠的文官之死感到痛心。不論是網路的、輿論的、政治鬥爭的、或職場上的陷害，都是霸凌。甚至家庭（婆媳、姑嫂、手足）之間，或背景懸殊的朋友之間，只要雙方在權力、金錢、地位關係不對等的情況下，霸凌者就會仗勢自己的某項優勢，實行控制。

這是美國反霸凌運動的先鋒納米博士夫婦在《Bully at Work（你不是活該被欺負，是你人太好：向職場霸凌Say No）》書中告訴大家的研究結論。

霸凌者之所以夠有效破壞別人的人生，在於他們製造混亂的能力。霸凌者會用謊言攻擊受害者是個廢物，時間一久，信念堅強的人腦海中也會閃過懷疑。如果惡霸不斷如此惡搞沒有被制止，讓人無法預測下一次攻擊的時間或內容的話，惡霸就會得到他想得的控制權。

最後，自我譴責產生作用，個人成就被打折扣或不被當一回事；失敗被內化，讓他扛下不成比例的責任。

換句話說，惡霸可以驅使受害者採取憂鬱症患者看事情的角度。在外表上顯示憤怒，但潛伏在表面以下，伺機要顯露出來被面對的，才是真正的問題：自我尊嚴毀滅、失望、恐懼、羞恥、挫折、罪惡感或其他情緒。

三種霸凌者樣貌 通常就在你身邊

納米所主持的WBI（職場霸凌研究所）委託Zogby調查機構的調查，發現有將近半數（49%）的美國成年員工都受過霸凌影響，而且受害者無人哀嚎抱怨，他們沈默著，忍受極大的壓力，把言語暴力吞下去，有些人最後採取自殺。在他們自殺之前，他們的婚姻、房子、孩子和所有讓他們得以存活的經濟希望都沒了。

這個世界是不公平的，需要警覺改變。納米之所以夫妻都投身這個工作想要改善，是因為諮商心理師的妻子在一家診所工作時，遇到一位可怕的女主管，使全家生活天翻地覆，而投入反職場霸凌運動。

他們遍訪美國的受害者，又與其他國家反霸凌運動的人接洽後發現，其實，霸凌不只是卑鄙的網路酸民、流氓或政客才會使出，很多高社經地位、外表高尚的人包括企業家、高階主管、學術單位都在發生。而且每當一個團體有這種大欺小、強凌好人時，最高階例如長官老闆，通常就是最大的霸凌者，而他身邊的人資、法務人員或律師則是幫兇，理由常是為了追求「組織最大的利潤（益）」，或有事發生時，長官老闆都把責任（過錯）推給你，叫你揹黑鍋。

各位讀到這裡時，是不是開始對號入座，驚覺劇情好像曾經發生在你自己或身邊？

沒有錯，大多數從小被教導要團隊合作、要慈悲、要多檢討自己需要不斷精進還不夠有能力的好人，多多少少此生都會碰到個幾次，而且當你越善良，你越到很晚時才發現你其實被霸凌了，但剛開始時，你卻常幫霸凌者設想「他是對的」、「公司（組織）營運的確不易。」

或者，納米分析，也是因為從小教育使你腦中有個「內在評論家」，時時反省「我還做得不夠好、不夠多」更如提油入火，使你備受欺負還不自知，傻傻的泡在懷疑自我的情緒傷害中。

（圖片來源：shutterstock）

納米把霸凌者分為三類：咆哮狂、批評狂、雙頭蛇（假裝跟你好，暗地裡搞破壞）。從死了一個外交官這案件裡，目前可看出的是有一群批評狂，他們「關起門來作惡，極度負面、吹毛求疵、牢騷滿腹、雞蛋裏挑骨頭、愛撒謊、又常虛張聲勢遮掩不安全感」的人（這完全是作者的陳述，無意中精細描繪了這次網路霸凌者的樣貌）。

遇到批評狂，我們該怎麼辦？納米有方法

幽默感：當批評狂開始挑錯時，深呼吸一口氣，對自己說；「感謝上蒼！沒有這個人的批評，我的生命就不完整！」但只要在心裡對自己講幾次就可以。自我嘲諷，能給自己一段別人無法取走的安全距離，幽默感也能預防你內在「開戰或逃走」的壓力反應發動，如此可以穩住自己的情緒，防止別人奪走你的尊嚴。

爭取第二意見：找到支持你的朋友、家人辨認出：

最重要的，回到你自己，別讓自責阻撓，讓你走不出霸凌的傷害。

假使你陷入情緒傷害，因而否定了自己的努力，請即刻停止這自毀行為！問問：「有必要這樣自我批評嗎？我應該花任何時間或精力在這事上嗎？」「時間花在尋找支持和解決之道是不是更好些？」或「主管愛批評的天性，擴大我的自我懷疑，讓我覺得自己加倍糟糕。」

不要因為案子有點什麼做錯了，就忽略了你做對、做好的部分。問自己能否心平氣和陳述這問題，不讓內在評論家插嘴。要記住，你已經做出了很多好成績，才能走到今天這地步。

每天或每晚提醒自己天做的三件好事，別只記得出問題的那些事。避免把焦點只是放在那些你無法改正或控制的事上。不要以批評的態度對自己說話。

如果你注意到你又在為惡言相向難過時，就停下來對自己說：「我不需要對自己或任何人這麼刻薄。我不需要聽惡霸說的那些負面評語，我做得很好。」

你的責任是不聽惡霸的謊言，不理會那些與惡霸站同一邊的人。你只能為內在的自己好好活著！

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(中時電子報)