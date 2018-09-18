來的不是時候！他「神鵰」連續4個半月一柱擎天

來的不是時候！他「神鵰」連續4個半月一柱擎天(示意圖／達志影像/Shutterstock）

友善列印
中時電子報

一位19歲男子工作時，不小心撞到下體、痛不欲生，回過神後發現，陰莖竟然連舉5天不倒趕緊就醫，才知道是陰莖動脈被撞破1個小洞，動脈的血不停灌到海綿體內、充血勃起，一直站著。雖然經過手術補破洞，仍持續勃起長達4個半月，但這次的手術讓他不用再穿寬褲遮掩激凸，經過1年後回診，陰莖動脈已完全康復，不用每天舉著「神鵰」。

根據蘋果報導，收治病例的彰化基督教醫院泌尿科主治醫師嚴孟意說，當時19歲男子在工作，下體撞向車床，疼痛劇烈，一連5天持續勃起，男子還以為是照到下體後遺症，不以為意，但5天下來從沒軟過、一柱擎天，褲子凸到讓他上班超尷尬「只好穿著寬褲、雙腳外開地走進診間」。

共同會診病人的彰基泌尿科醫師陳昭安說，檢查發現，男子的陰莖動脈破了一個約1公分的洞，海綿體不停大量充血，靜脈回流不及，造成陰莖持續勃起到最高點，馬上為男子做血管栓塞術補破洞，術後他四個多月才回診，也只是緩解一點，不舉這麼高，也就是說他的「神鵰」已經連續舉著四個半月了。

陳昭安醫師建議他手術第二次，但男子覺得陰莖沒之前那麼硬，不用穿寬褲遮掩激凸已是萬幸，拒絕再手術。一年後回診陰莖血管的破洞痊癒，不再異常勃起，可喜可賀。

(中時電子報)

為何老外背包客比台灣人多？鄉民… 不要再烤肉啦！台灣大車隊推出泡…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。