來的不是時候！他「神鵰」連續4個半月一柱擎天

2018年09月18日 00:02 中時電子報 莊楚雯

一位19歲男子工作時，不小心撞到下體、痛不欲生，回過神後發現，陰莖竟然連舉5天不倒趕緊就醫，才知道是陰莖動脈被撞破1個小洞，動脈的血不停灌到海綿體內、充血勃起，一直站著。雖然經過手術補破洞，仍持續勃起長達4個半月，但這次的手術讓他不用再穿寬褲遮掩激凸，經過1年後回診，陰莖動脈已完全康復，不用每天舉著「神鵰」。

根據蘋果報導，收治病例的彰化基督教醫院泌尿科主治醫師嚴孟意說，當時19歲男子在工作，下體撞向車床，疼痛劇烈，一連5天持續勃起，男子還以為是照到下體後遺症，不以為意，但5天下來從沒軟過、一柱擎天，褲子凸到讓他上班超尷尬「只好穿著寬褲、雙腳外開地走進診間」。

共同會診病人的彰基泌尿科醫師陳昭安說，檢查發現，男子的陰莖動脈破了一個約1公分的洞，海綿體不停大量充血，靜脈回流不及，造成陰莖持續勃起到最高點，馬上為男子做血管栓塞術補破洞，術後他四個多月才回診，也只是緩解一點，不舉這麼高，也就是說他的「神鵰」已經連續舉著四個半月了。

陳昭安醫師建議他手術第二次，但男子覺得陰莖沒之前那麼硬，不用穿寬褲遮掩激凸已是萬幸，拒絕再手術。一年後回診陰莖血管的破洞痊癒，不再異常勃起，可喜可賀。

(中時電子報)