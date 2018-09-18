獨／曾國城《金牌大健諜》10月底喊卡！《女兵日記》接檔

2018年09月18日 00:03 中時 林淑娟

曾國城主持《金牌大健諜》有好口碑。（中天）

曾國城主持《金牌大健諜》有好口碑。（中天）

曾國城主持的中天健康資訊節目《金牌大健諜》傳出10月底播滿一年後將喊卡，10月8日將是最後一次進棚。曾國城17日獲知消息後難掩失落不捨，他表示，這節目建立了很好的口碑，與他手上其他數個動輒主持多年的節目相比，雖算是新節目，但健康是目前普遍被關注的話題，身邊許多友人都覺得他做出專業口碑、很喜歡，他主持一年也有很大收獲：「我開始把健康當成生活態度！」

曾國城一直以來主持量滿檔，仍堅持每年都要演出舞台劇，加上「曾拌麵」經營得有聲有色，他一度又忙又累到身體健康亮紅燈。常被說根本像超人的他無奈地說：「我是好強的客家人！」

他說，自從主持這節目，他與健康更靠近了，終於知道他的大腸急躁症來自於壓力沒有獲得紓解，導致人失衡，腳的下肢循環不好則來自於久站，以前他覺得運動可以緩解症狀，現在發現要從食物攝取、生活步調及心態開始做改變，否則壓力是宣洩不了的。

他也學習到要把健康當作生活態度，「我更體會到，所有的事都跟嘴巴有關，你吃什麼、喝什麼就會造就什麼樣的身體，禍從口出、病從口入就是這道理」，現在的他菸少抽了，飲食習慣也更為平衡。

曾國城表示，他一直都希望可以做寓教於樂又輕鬆活潑的節目，能在年約半百之時，主持這樣的節目帶領觀眾一起關注身體健康，也在專家、醫師協助下正視聽，破除許多網路謠言和迷思，他是發自內心覺得這真是一個很優質、有口碑，也對觀眾很有幫助的好節目。

節目來來去去的他，不諱言很希望《大健諜》還有敗部復活、起死回生的機會，「因為中天是有國際能見度的重要頻道，需要這種有質、量，又多聞的好節目」。他還開玩笑說：「萬一沒復活機會，那只好請觀眾多看瓜哥的節目（指《醫師好辣》）了！」

據悉，節目10月下旬播畢後，同時段將以熱門夯劇《女兵日記》接檔。中天表示，這是基於經營策略與整體時段規劃考量。

(中時 )