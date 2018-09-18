中梵主教任命協議 駐教廷大使解讀

2018年09月18日 00:05 中時電子報 丁世傑

近日中國和梵蒂岡即將簽署主教任命協議的傳聞不斷，駐教廷大使李世明首度破例對此事發表評論。中央社獨家專訪李世明，全文如下：

Q1：最近國際媒體不斷報導，教廷與中國即將簽署主教任命協議，請問大使可以談論這件事情嗎？

A1：教廷與中國即將簽署主教任命協議的報導過去已多次傳出，我們正在向教廷國務院積極查證中。無論何時簽署，這項協議是教廷長久以來希望解決在中國的天主教教務問題的開始，期待藉以改善在中國天主教教徒的正常信仰生活，更盼望中國從此邁向宗教自由。

Q2：華爾街日報報導，梵中簽署主教任命協議，代表中國承認教宗在中國天主教的領袖地位，您有何評論？

A2：個人覺得教廷多年來，在堅持聖統制的前提下，忍辱負重地與中國對話，至為艱辛。一向對新聞報導持嚴格標準的華爾街日報，這次「中國將承認教宗的天主教領袖地位」的報導，不但依據教廷與中國2位高層匿名人士的談話，亦依據目前所見梵中主教任命協議可能的情況，無論是對中國大陸主教的「任命權」、「同意權」或「否決權」，教宗都將具最後拍板權（last word），其中隱含的意義自然是中國承認教宗在中國天主教的領袖地位。

中國官方媒體或政府發言人向來對任何不利報導都迅速反駁，這篇報導已歷時4天，卻尚未見中國任何反應，等同默認，更加深了它的真實性。正如有些媒體報導這是中國在梵中主教任命協議上的重大讓步，可以說是教廷與中國對話的重要成就。

Q3：可是中國不是一向堅持外國勢力不得干涉中國內政，中國宗教與外國宗教不相互隸屬嗎？

A3：據說與中國共產黨關係良好、在中國人民大學傳授天主教信仰、經常代表中國立場發言的一位知名義大利學者郗士（Francesco Sisci），在9月15日有一篇非常深入的重要評論，「梵中簽署協議可以確定的是，中國政府已經開始為促進社會和諧而打開意識形態的盔甲，正如同40年前開放市場，準備迎接經濟改革開放一樣」。

「天下大事，必作於細」，我們必須瞭解中國共產黨的政治運作，他們一黨專政，也必須面對極左的基本教義派，有時必須說一套做一套。有違中共一再強調的「外國勢力不得干涉中國內政」的例子已有許多，如中美貿易談判及梵中主教任命協議皆是顯例，我們相信郗士教授的評論必有所本，中國邁向政治民主自由的大事，將始於梵中主教任命協議中隱含的一些細微小事。

Q4：中國在今年2月以來加大對宗教、特別是天主教的控制，被認為是中國文化大革命以來宗教自由與人權保障的最低水準，教廷選擇在此時與中國簽署主教任命協議，不怕遭受外界批評？

A4：我們都知道教宗方濟各照顧中國大陸受苦難的天主教教友意志極為堅定，他說「與其坐以待斃，不如放手一搏」，一位教廷官員也說要擴大中國大陸地下教友所生存的鳥籠，以及一個不好的協議總比沒有協議好。

教廷當然瞭解中國最近一系列可能消滅天主教的鎮壓作為，我們相信教廷這麼做，不僅僅是在維持聖統制，更期望藉梵中簽署主教任命協議，讓中國大陸人民過正常的信仰生活，減少對中國天主教徒的壓迫，同時促進中國天主教會與普世教會共融合一，進而促成整個中國的宗教自由。

Q5：國際媒體再度報導梵中主教任命協議將導致雙方建交與台梵斷交，大使有何解讀？

A5：在我們與教廷國務院高階官員的歷次溝通中，他們均很誠懇地告訴我們梵中主教任命協議只是處理在中國的天主教教務問題，沒有政治外交意涵，我們將繼續堅守外交崗位，進一步促進台梵邦誼，也希望各界不要過度解讀。

(中時電子報)