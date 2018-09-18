不要再烤肉啦！台灣大車隊推出泡湯賞月新組合

搭車掃描QRcode還可到粉絲團留言分享抽星巴克。圖：業者提供

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中秋烤肉在國內風行已久，多家知名飯店甚至還會舉辦BBQ趴替，成為台灣特殊的節慶飲食文化。今年來點不一樣的新選擇，台灣大車隊舉辦『安心團圓過中秋』活動，送乘客到春天酒店泡湯兼賞月，健康又環保！

即日起至9月30日止，只要透過55688APP叫車並搭乘2次以上，週週抽北投春天酒店湯食券，讓您舒服泡湯、享受美食，過一個難忘的中秋節！

台灣大車隊從9月10日到9月30日，特別舉辦為期三週的『安心團圓過中秋』，結合線上與線下，針對台灣大車隊FB粉絲、55688APP會員以及一般搭車乘客，推出團圓A餐、搭車B餐、互動C餐。

團圓A餐是只要成為台灣大車隊粉絲，分享活動貼文、tag親友並留言，就有機會獲得星巴克百元禮物卡；搭車B餐抽北投春天酒店雙人湯食券，只要活動期間，透過APP叫車並搭乘達2次，即有抽獎資格，週週抽出幸運會員泡湯賞月去！互動C餐則是專為搭車的乘客所設計，乘客可以在車內互動螢幕，進行台灣大車隊安心搭乘小遊戲，完成後可抽樂雅樂雙人餐券。

『安心團圓』是此次活動的核心價值，為了增添過節的氛圍，台灣大車隊鼓勵大家多與親友們相聚，同時強調除了舒適、便捷的服務外，「安心」更是乘客最在意的地方。

台灣大車隊獨家5大安心防護：分享路程、路徑追蹤、評價司機、遺失物協尋、免費安心簡訊，每個功能都是站在乘客立場思考的貼心設計，落實能每位乘客都能快樂出門，安心回家團圓。

(工商 )

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