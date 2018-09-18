台灣4國片於華府博物館登場！ 呈現電影創作與動能

台灣國片於華府富麗爾博物館亮相。（文化部提供）

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中時電子報
／整理報導

台灣國片躍上國際，用創意感動人心！駐美國代表處台灣書院與華府富麗爾博物館(Freer and Sackler Galleries)合作自107年9月21日起至30日推出「台灣電影特映會」(Views of Taiwan)，精選放映4部劇情片及1部紀錄片，呈現台灣電影創作與動能。

富麗爾博物館表示本次「台灣特映會」將播映《大佛普拉斯》、《山中傳奇》4K數位修復版、動畫片《幸福路上》、《相親相愛》及《傅申-筆墨究心》，無論在票房或藝術價值上均屬佳片；其中《幸福路上》放映活動由該館與駐美代表處及「全球台灣研究中心」合辦，該片導演宋欣穎將特地出席此次在華府的映演與座談。

本次特映會為免費入場，9月21日晚間7時由獲台灣金馬獎「最佳新導演」等5項大獎的《大佛普拉斯》揭開序幕，本片由台灣新銳導演黃信堯執導，以黑色幽默描繪社會不公與階級的差異。

9月23日下午2時播映4K數位修復版的胡金銓導演經典作品《山中傳奇》。9月25日晚間7時推出《幸福路上》，是獲2018年東京動畫大賞最佳動畫長片獎等多項大獎的台灣原創動畫片。9月28日晚間7時播映《相親相愛》，為導演張艾嘉最新力作，描述三代女人因同一樁事件牽扯並反映出不同的生活與愛情觀。

9月30日下午2時播映的紀錄片《傅申-筆墨究心》介紹傅申教授的生平，傅申曾於富麗爾博物館任職，全片由史料及訪談結合而成，堪稱為中外美術史研究專家的珍貴回憶錄。館方的中國藝術部主任Jan Stuart及中國繪畫及書法副主任Stephen Allee均將出席映後與談。

(中時電子報)

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