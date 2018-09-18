MLB》跟大谷搶新人王？教頭嗆：學會投球再說

天使隊大谷翔平。(美聯社資料照)

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中時電子報

美聯新人王再過幾周就要開始票選，去年洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)直接繳出MVP等級的數據，以全票摘下新人王。本季除了天使隊大谷翔平，洋基新秀托瑞斯(Gleyber Torres)、安杜哈(Miguel Andujar)亦是熱門人選。

天使教頭索西亞(Mike Scioscia)揶揄說：「托瑞斯(二壘手)會投球嗎？我不知道他這季投了幾球。但是大谷會投球，也真的登板投過了，他才是No.1。」大谷不僅會投，而且有時速100英里的火球。

托瑞斯、安杜哈的打擊火力確實沒話說，安杜哈似乎更強一些，只是他的三壘守備非常差勁。重點是這兩位雖然厲害，但過去亦不乏像這樣的新秀猛將，而且他們也遠比不上去年的賈吉。

大谷因為兼顧投球，他的打席總數不足以進入打擊排行榜(門檻是場均3.1打席)，但光論打擊能力，大谷絕不輸給安杜哈與托瑞斯，甚至猶有過之。安杜哈555打席24轟，托瑞斯438打席23轟，大谷僅320打席就20轟。

以打者的OPS(整體攻擊指數)來看，大谷是驚人的0.956，不僅遠勝安杜哈與托瑞斯，就算整個大聯盟的打擊排行榜上也只有4位球員高過這個數字。除了打擊，大谷還能跑，他9次盜壘比那兩位競爭者加起來還多。

若非頻繁受傷，大谷翔平幾乎是百年來最令人眼睛一亮的新秀，屆時就看握有選票的30位美國棒球作家協會成員如何取捨了。

(中時電子報)

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