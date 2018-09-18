25歲變態狼 進校園逼12歲少年口交

李嫌辯稱跟國中生自願幫他口交。（陳鴻偉翻攝）

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李嫌透過網路遊戲與被害人結識。（陳鴻偉翻攝）

北市25歲李姓男子透過網路遊戲，結識12歲國中男生，兩人隨後在臉書上互加好友，15日李男以「送禮物」為由，約國中生到西門町碰面，對方拒絕後又改約到就讀學校的司令台。

國中生應邀前往後，擔心會有問題，找2名女同學一起前往，還隨身帶了1把美工刀防身，李男先行到校後，發現司令台有監視器，決定將國中生誘至廁所。

被害人到場時將刀子交給同學，當天約2時左右雙方碰面，2名女同學則在不遠處觀察，李這時以要到飲水機裝水為由，把國中生帶走，接著強拉對方進廁所，逼迫被害人幫其口交。

國中生拒絕後，竟遭李男暴力毆打，用手敲頭數下，最後只能屈服，約10分鐘後女同學聽到廁所有哭泣聲，其中1人持刀來查看，另1人則前往辦公室找假日值班的師長求助。

李看到旁人出現嚇了一跳，原本連女同學都要一起強拉進廁所，但女同學拿出美工刀反擊，李見狀慌忙逃逸，並從圍牆翻牆跳出校園。

警方獲報後循線調閱監視器，日前鎖定李嫌身份，17日前往李忠孝東路住處逮人，發現李曾傳送許多性暗示的簡訊給少年，還要求他傳露點照片，詢問：「你發育完全了嗎？」，但李嫌辯稱是你情我願。

李嫌供稱，是少年主動拉他進廁所幫他口交，但3名同學指證歷歷，全案偵訊後，依妨害性自主罪將這名變態狼移送法辦。

(中時 )

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