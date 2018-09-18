文在寅抵平壤 金正恩親迎 北韓首讓文金會在韓直播

韓國總統文在寅18日抵達平壤，北韓最高領導人金正恩和夫人李雪主親赴機場迎接，並給予熱烈擁抱。（路透）

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中時電子報
文金三會 文在寅抵平壤 金正恩親迎
文金三會直播
文金三會直播

韓國總統文在寅今天已搭機繞飛黃海直抵平壤，將從18至20日與北韓最高領導人金正恩舉行第三次峰會。而北韓最高領導人金正恩與夫人李雪主當天親赴機場，並舉行軍禮，給文在寅夫婦高規模迎接。文在寅是繼金大中、盧武鉉後，第3位訪問北韓的韓國總統。

文金在3天中預定舉行兩場會談，而對話主軸將是改善兩韓關係、朝鮮半島無核化，以及撤軍防戰等三大議題。

據CNN新聞網18日報導，儘管兩韓要正式宣佈結束戰爭狀態，仍須韓戰的參戰國美國與中國買帳，但專家也贊同，沒人阻止得了兩韓自行宣佈戰爭結束，或是簽署雙邊和平協定。

就在美國要北韓放棄核武的努力似乎陷入僵局之際，文在寅和金正恩正舉行第三次峰會。然而，美國總統川普與金正恩6月12日在新加坡舉行的峰會已經過了3個月，平壤至今沒有採取顯而易見的措施，來證明它已停止發展核武。

據韓聯社18日報導，除了16日為籌備文金會先抵北韓的先遣隊外，包括第一夫人金正淑女士、正式和特別隨行人員等，共有100多人陪同文在寅訪問北韓。

而和前兩次不同的，就是北韓首度同意，讓韓國對部分會議進行現場直播。

青瓦台春秋館館長權赫基在簡報中說，文在寅「訪問平壤期間，兩位元首初次會面與會談的主要環節將現場直播。北韓也願意提供韓國所需，方便我們進行採訪工作。」

青瓦台宣布，「2018南北韓高峰會談‧平壤」網站全新上線，記錄前兩次峰會的成果，以及《板門店宣言》落實狀況，同時也會上傳照片、簡報，並提供線上直播服務。青瓦台提到，未來將策劃各種提高國民參與度的活動，包括猜謎等遊戲等。

(中時電子報)

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