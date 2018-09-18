中市7期、西區實價登錄再現「億」級豪宅王

2018年09月18日 09:36 中時 盧金足

寶輝「秋紅谷」上「億」元豪宅，買氣暢旺。（盧金足攝）

由鉅「大恆」位於國美館正對面，成為台中國美館地標。（盧金足攝）

由鉅「大恆」為亞洲最傑出設計師陳瑞憲的傑作。（盧金足攝）

金字塔客層購屋不受房市景氣影響！內政部實價網站最新登錄資料顯示，今年1到7月，台中市飆上「億」元的豪宅，計有10戶成交紀錄，其中寶輝建設「秋紅谷」建案4戶、富邦建設「天空樹」建案3戶、龍寶建設「謙臻邸」建案2戶、由鉅建設「大恆」1戶，中台灣很多產業的隱形冠軍，在品牌力與國際級建築師光環加持下，豪宅買氣依舊站在風頭。

依據內政部實價網站最新登錄資料顯示，寶輝「秋紅谷」今年6月有一筆成交，為從事光電業的台商所購入，該物件位於16樓，坪數約197.8坪，包括3車位，總價約1億1688萬元，扣除車位拆算每坪約63.8萬元。

此外，富邦「天空樹」新增的兩筆記錄，為今年7月的交易物件，分別為高樓層36樓266.9坪物件，總價約1億7077萬元，扣除車位每坪約72萬元，以及低樓層3樓214坪物件，總價約1億617萬元，扣除車位每坪約57萬元。其中，36樓戶的交易，創下台中市近一年的豪宅交易總價新高。

值得一提的是，寶輝「秋紅谷」與富邦「天空樹」兩大建案，都由國際知名建築設計師操刀，跳脫傳統的規畫和設計，也被視為地標級建案，為成交行情和銷售進度加分。

其中，位在台中市7期重畫區，正對秋紅谷生態公園，緊臨Tiger City時尚商圈與台中國家歌劇院的寶輝「秋紅谷」，由興建MGM集團大樓、達拉斯博物館的的美國高層建築大師Johnson Fain、半島酒店LDA燈光設計團隊聯手打造。

西區國美館特區的富邦「天空樹」，由普立茲克獎建築大師伊東豊雄設計，建築外觀下窄上寬猶如彷生大樹，採內凹形的連續曲線帷幕，展現優雅自然弧形線條，建蔽率僅17％，社區擁有近2000坪的私人花園，數百棵大樹、大型生態湖泊以及環湖步道的森林景緻，有如住在森林、花園裡。

綜觀台中市上億元豪宅成交單價，最高為由鉅「大恆」，今年4月成交一筆位於30樓的物件 ，每坪單價74.7萬，寫下今年豪宅王新高紀錄。

(中時 )