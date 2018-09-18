黃士修絕食沒人理 包正豪：顏色不對 當流浪狗資格都沒

一張圖對比黃士修和林義雄絕食、政府反應的差異很大。(取自「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」粉絲團)

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中時電子報
、中時
黃士修皮帶繫緊了一格。(方濬哲攝)

為抗議中選會拒收補送連署書，「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食超過110小時。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪指出，此事讓他深深感受到「身分」的重要。兩個人都為自己所相信的價值而絕食，老的這位只要表態一下，「禁食」幾個小時，整個社會好像就沸騰起來，然後無限神聖化他的訴求，比之為「聖人」。無權無勢的年輕人卻被置若罔聞，連當流浪狗的資格都沒有。

「以核養綠」公投領銜人黃士修絕食抗議中選會拒收補送連署書，至18日清晨已超過110小時。黃士修表示有定期量血壓、體溫，目前都在正常範圍，倒是皮帶繫緊了一格，他打算堅持到送醫為止。

包正豪今天在臉書分享了「你這麼好騙，你家裡人知道嗎？」粉絲團的一張圖片，他表示，深深感受到「身分」的重要…，無權無勢的年輕人，捍衛自己的信念，而且只要求中選會「依法行政」而已，歷經超過4天的「絕食」（據說是只有喝水），但政府根本置若罔聞。差別無非黨派顏色和身分地位而已。現在加入這個政黨太晚，也難保不被嫌棄，還是想辦法提高自己的身分地位，不然連當流浪狗的資格都沒有.......

包正豪臉書全文如下～

我才深深感受到「身分」的重要。這兩個人都為自己所相信的價值而絕食，但老的這位只要表態一下，「禁食」幾個小時，整個社會好像就沸騰起來，然後無限神聖化他的訴求，比之為「聖人」。

另一位是無權無勢的年輕人，捍衛自己的信念，而且只要求中選會「依法行政」而已，歷經超過4天的「絕食」（據說是只有喝水），但已經逐漸失去統治正當性的政府，根本置若罔聞。我想就算黃士修真的絕食殞命，這個政府也只會一句「不要操弄」而已。

差別在哪裏，無非黨派顏色和身分地位而已。現在加入這個政黨太晚，也難保不被嫌棄，還是想辦法提高自己的身分地位，不然連當流浪狗的資格都沒有.......

(中時電子報)

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