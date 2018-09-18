新北許家麵線巧遇這位英雄！流水麵線大PK贏家竟是…

2018年09月18日 09:46 中時電子報 綜合報導

3位飢餓的正義使者包青天、月光仙子、柴犬隊長小松來到石碇，前往當地最有名的許家麵線，首先撲鼻而來的是麵粉香，走進店內居然遇見民族英雄─侯友宜，於是展開了流水麵線的對決！

流水麵線對決

3人體驗店內知名的流水麵線，挑戰誰能夠夾得最多，由於水流快、麵線纖細，因此比的是眼力與速度，在一陣廝殺之後，大贏家是侯友宜，現場歡笑聲不斷。他表示，這家的麵線全程手工製作，外加陽光曝曬保留了麵筋的原味與彈力，再加上苦茶油、小黃瓜畫龍點睛，整碗麵讓侯友宜讚不絕口。而飯後甜點則是石碇「正常伯」的麥芽膏餅，使用最原始的配方製作並用古早的鍋子與柴燒，成為石碇最有名的麥芽膏；突然，老闆端出招待的隱藏版麵線炸彈，表示做工複雜費時又費力，一定要事先預約才吃的到，更大方透露製作方式，希望大家可以自己做做看。

另外，流水麵線讓侯友宜悟出人生道理，表示生活就像流水麵線一樣，就是順順的走，並掛保證台灣的許家麵線比日本的還要好吃，也提到周邊有趣的景點，像是文山包種茶、茶葉博物館、青草仔粿、金瓜寮溪、腳踏車步道等等，景點多到玩不玩。最後，許家麵線可以體驗手拉麵線以及麵線跳繩，侯友宜親自體驗後更是玩得不亦樂乎！

(中時電子報)