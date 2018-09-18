吸金136億判刑3年10月、11年定讞 秦庠鈺遣返即發監

2018年09月18日 09:45 中時 陳志賢

吸金136億元的鼎立集團負責人秦庠鈺，因逃亡遭通緝，秦17日在泰國被逮，目前秦因吸金案分別被判刑3年11月、11年定讞，須入監服刑，被桃檢、北檢執行科通緝，若秦順利被遣送返台歸案，他一下機，將由桃檢將他發監，北檢則將囑託桃檢代執行。

目前秦庠鈺遭通緝的案件，包括桃檢、北檢執行科2案外，高院也因秦涉及碩天炒股案發布通緝。

秦庠鈺涉吸金136億元，遭高院重判11年後，2016年人間蒸發，他另涉碩天案被高院發布通緝，當時有傳言他疑逃亡藏匿大陸。去年最高法院駁回上訴，秦涉吸金136億元案被判刑11年定讞。

秦庠鈺逃亡國外1年多後，昨天下午他持偽造護照入境泰國被查獲，經刑事局跨海比對指紋，確認他就是秦庠鈺並將他逮捕，我方將與泰方聯繫遣送事宜。

刑事局指出，泰國警方在曼谷機場查獲自柬埔寨入境、疑持偽造台灣護照的台籍人士，該男子堅持不透露真實身分，經駐外人員將其指紋跨海送刑事局的指紋科比對，確認就是外逃通緝犯秦庠鈺。泰警已逮捕秦，他將先被依偽造護照罪移送當地法院審里，我方將再協商引渡事宜。

秦庠鈺被控利用互助會及借款投資手法，推出金圓保本型儲蓄專案、金圓互助會等方案，招幕2萬多名會員，自2007起3年多，吸金高達 136億6317萬多元，被重判11年定讞。北檢執行科因秦逃亡發布通緝。

此外，秦因另涉吸金案，遭判刑3年10月定讞，桃檢執行科另因發布通緝。

秦早年被警方逮捕時，他供稱「老天眷顧他」，讓他中了「今彩539」加碼頭獎1000萬元，算是國內首位曝光的彩券大獎得主。

(中時 )