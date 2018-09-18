影》男獨攀中央山脈獲救又落跑 遭罰13萬元＋賠搜救費

2018年09月18日 09:48 中時 廖志晃 、 黃鈺潔

葉姓男子獲救後，自行走下直升機。（廖志晃攝）

葉姓男子獲救後，面對詢問，一語不發。（廖志晃攝）

南投縣消防局根據《南投縣登山活動管理自治例》，開出第1張舉發單。（廖志晃攝）

彰化縣葉姓男子，獨自攀登中央山脈南3段，求助獲救後卻「落跑」，致使7名警義消人員受困風雨中！空勤總隊直升機18日發動第5次空援，將他載運到竹山消防訓練中心；南投縣消防局開出第1張告發單，除了裁罰13萬元，還要向他請求賠償搜救費用。

葉姓男子獨自攀登南三段，從花蓮縣瑞穗鄉入山，於12日透過妻子求救；南投縣消防局派員搜救，並於15日在無雙山發現他，當晚就地宿營，葉姓男子卻半夜拔營「落跑」，不知去向！

負責搜救的7名警義消人員，卻因而受困在海拔3000多公尺的高山上，遭遇山竹颱風的「風颱尾」狂風暴雨襲擊，帳棚全溼透，隊員無法休息，還有人抽筋、高山症！消防局申請直升機出動，分梯將搜救人員載下山。

詎料，他的妻子又於17日向消防局求救，指稱葉姓男子的身體撐不住，而且手機沒電了！

南投縣消防局18日再請空勤總隊直升機馳援，於上午7時30分，抵達無雙山三角點，將葉姓男子吊掛救援，7時55分抵達竹山消防訓練中心。

南投縣消防局根據《南投縣登山活動管理自治條例》開出第1張舉發單，包括未按登山計畫攀登、獨攀沒有領隊、及未依規定保險，要裁罰13萬元；另外，空勤直升機及地面搜救所需的費用，也將依法向葉姓男子求償。

(中時 )