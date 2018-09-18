台北》姚文智民調低 梁文傑：DPP選民在北市民調是隱藏的

民進黨台北市議員梁文傑昨日在政論節目中表示，姚的民調低是因為民進黨選民在北市是隱性的，接到電話會隱藏起來。(截圖自Youtube)

友善列印
中時電子報
梁文傑這麼說的時候，媒體人吳子嘉似乎在一旁偷笑。主持人陳凝觀也笑著問說「在台北市表態支持民進黨可能不是這麼的有光榮感跟優越感，是這樣嗎?」(截圖自Youtube)

民進黨台北市長參選人姚文智最新民調落在8.4%~10.4%左右，始終墊底。對此民進黨台北市議員梁文傑昨日在政論節目中表示，姚的民調低是因為民進黨選民在北市是隱性的，接到電話會隱藏起來。但民進黨內部民調跟一般民調不太一樣，民進黨有辦法、有技術去逼問出你的政黨傾向，因此做出來結果會不相同。

據《ETtoday新聞雲》報導，《ETtoday新聞雲》於9月3日至9日，透過網路與電話調查台北市長選舉，結果顯示長柯文哲支持度達41.7%仍維持領先，而國民黨候選人丁守中為29.9%，姚文智則為8.4%。不過，無獨有偶，《蘋果日報》委託世新大學調查的民調顯示，丁守中的支持度為30.8%，柯文哲的民意支持度則是34.9%，姚文智支持度僅10.4%表態支持。

民進黨台北市議員梁文傑昨日在《年代向錢看》節目中對姚文智墊底的民調發表看法，他表示，現在所有民調有一個明顯狀況，台北市民進黨選民在接到電話是隱藏起來的，不會說自己是民進黨的。

梁文傑說，這情況就跟桃園相反，在桃園很多國民黨選民不說自己是國民黨，所以民調鄭文燦超高，陳學聖超低，但他認為鄭文燦雖然最後仍會贏，但雙方差距不會這麼大，不會到30~40%。他表示，民進黨內部的民調跟一般民調不太一樣，「我們長期有辦法有技術去逼問出你真正的政黨傾向」，因此民進黨內部民調結果出來會不一樣。

梁文傑這麼說的時候，媒體人吳子嘉似乎在一旁偷笑。主持人陳凝觀也笑著問說「在台北市表態支持民進黨可能不是這麼的有光榮感跟優越感，是這樣嗎?」

PTT政黑版鄉民發文表示「照梁文傑的說法 我們可以先放鞭炮恭喜姚姚了嗎?因為不表態的大多數都會灌到姚文身上 狂賀!」網友留言「陳凝觀朱學恆也在偷笑」、「100%之外的選民，超越藍綠!」、「吳大概在想，我老前輩了你也敢唬?! 」、「在練肖話 別當真 」、「沉默的多數 國民黨用過，就讓我們用選票大聲說話www」、「大家都在偷笑～只有梁一臉正經的說幹話 笑死」、「我懂我懂，勝文會當選也是靠沉默的大多數(欸?) 」、「哇噻Dpp真的每天都在考驗人民智商耶」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇

新北許家麵線巧遇這位英雄！流水… 台北》小野任總幹事遭質疑行政不…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。