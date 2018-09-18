台北》姚文智民調低 梁文傑：DPP選民在北市民調是隱藏的

2018年09月18日 09:47 中時電子報 邱文秀

梁文傑這麼說的時候，媒體人吳子嘉似乎在一旁偷笑。主持人陳凝觀也笑著問說「在台北市表態支持民進黨可能不是這麼的有光榮感跟優越感，是這樣嗎?」(截圖自Youtube)

民進黨台北市長參選人姚文智最新民調落在8.4%~10.4%左右，始終墊底。對此民進黨台北市議員梁文傑昨日在政論節目中表示，姚的民調低是因為民進黨選民在北市是隱性的，接到電話會隱藏起來。但民進黨內部民調跟一般民調不太一樣，民進黨有辦法、有技術去逼問出你的政黨傾向，因此做出來結果會不相同。

據《ETtoday新聞雲》報導，《ETtoday新聞雲》於9月3日至9日，透過網路與電話調查台北市長選舉，結果顯示長柯文哲支持度達41.7%仍維持領先，而國民黨候選人丁守中為29.9%，姚文智則為8.4%。不過，無獨有偶，《蘋果日報》委託世新大學調查的民調顯示，丁守中的支持度為30.8%，柯文哲的民意支持度則是34.9%，姚文智支持度僅10.4%表態支持。

民進黨台北市議員梁文傑昨日在《年代向錢看》節目中對姚文智墊底的民調發表看法，他表示，現在所有民調有一個明顯狀況，台北市民進黨選民在接到電話是隱藏起來的，不會說自己是民進黨的。

梁文傑說，這情況就跟桃園相反，在桃園很多國民黨選民不說自己是國民黨，所以民調鄭文燦超高，陳學聖超低，但他認為鄭文燦雖然最後仍會贏，但雙方差距不會這麼大，不會到30~40%。他表示，民進黨內部的民調跟一般民調不太一樣，「我們長期有辦法有技術去逼問出你真正的政黨傾向」，因此民進黨內部民調結果出來會不一樣。

梁文傑這麼說的時候，媒體人吳子嘉似乎在一旁偷笑。主持人陳凝觀也笑著問說「在台北市表態支持民進黨可能不是這麼的有光榮感跟優越感，是這樣嗎?」

PTT政黑版鄉民發文表示「照梁文傑的說法 我們可以先放鞭炮恭喜姚姚了嗎?因為不表態的大多數都會灌到姚文身上 狂賀!」網友留言「陳凝觀朱學恆也在偷笑」、「100%之外的選民，超越藍綠!」、「吳大概在想，我老前輩了你也敢唬?! 」、「在練肖話 別當真 」、「沉默的多數 國民黨用過，就讓我們用選票大聲說話www」、「大家都在偷笑～只有梁一臉正經的說幹話 笑死」、「我懂我懂，勝文會當選也是靠沉默的大多數(欸?) 」、「哇噻Dpp真的每天都在考驗人民智商耶」。

(中時電子報)