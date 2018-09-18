打破鐵絲網圍籬 綠林高鐵橋下將闢建綠廊道

2018年09月18日 10:27 中時 陳俊雄

全長1.4公里的樹林區高鐵橋下空地，原本是由鐵與網圍籬圍住的閒置空地，18日上午在新北市長朱立倫主持開工後，將闢設成為兼具人行步道、自行車道的休憩空間。朱立倫說，升格之後新北市共增加了484座的公園，也是過去10多年成長的1倍，再過5個月，高鐵綠廊道也將成為樹林地區民眾的另一個休憩空間。

高鐵從板橋浮洲地區出隧道後，就以高架方式穿越了樹林區的北側，沿途經過了樹林猐寮、金寮、圳安、圳福共4里，由於沿線多以鐵絲網圍籬與周邊區域阻隔，空間無法充分利用。

為了活化空間，市府多次向高鐵工程局申請用地，並向營建署爭取到1600萬元城鄉風貌型塑整體計畫建設經費，打造1.4公里的綠廊道。

朱立倫在上午開工典禮中表示，隨著都市生活的需求，公園綠地已經成為居民共同關心的話題，升格後樹林區在市府團隊努力下，新闢了光華、景觀、猐寮、森林、鹿角溪、太元、東昇、山佳鐵道及鹿角溪二期等9座公園綠地，整個新北市也共增加了484座公園，增加的數量是過去10多年的1倍，他也希望高鐵橋下綠廊道完工後，與樹林地區居民生活緊密結合，成為都市綠廊道的典範。

樹林區公所表示，高鐵橋下綠廊道計畫範圍從保安街2段至俊英街56巷止，是一條串連青山（大同山）、綠水（鹿角溪）的重要廊道，全長1.4公里，面積約2.52公頃，將佈設2.5公尺的人行及自行車共用道，沿線設置景觀燈照明，並設置休憩廣場串連大同山、猐寮活動中心、光華公園、樹林國民運動中心及鹿角溪等重要節點。

樹林區所指出，高鐵橋下綠廊道將在明年2月底完工，屆時除能打造一條學通勤的運動休閒廊道外，也能改善沿線市容環境景觀，提升綠化空間，將是一條別具意義的美麗廊道。

(中時 )