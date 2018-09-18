「美國軍官」網路搭訕台熟女 遇上女警官惱羞成怒

2018年09月18日 10:34 中時 洪榮志

自稱美國軍官的Alen Daniel，透過網路主動搭訕台南市警六分局外事巡官許儷馨。儘管許女告知已婚，想打發對方，「美國軍官」反而更主動傳訊噓寒問暖，最後以兒子生病為由借錢時，許女才表明警察身分，讓對方惱羞成怒，消失無蹤。

七、八月暑假期間，市警六分局共攔阻6件詐騙，有些自稱是外國友人、軍官，並以急需用錢行騙。當時，許儷馨不禁納悶，究竟是何種致命吸引力，讓那麼多輕熟女前仆後繼的把錢匯出去，就連警方到場攔阻仍一意孤行。

正巧，她在臉書上遇到一名自稱駐敘利亞的美國軍官，主動發出好友申請並攀談搭訕，許女本想打發對方，就告知自己是已婚的上班族；不料，對方聽到她是人妻後，傳訊更加肉麻熱絡，許女也順水推舟，看看對方如何「表演」詐術。

許女表示，這位「美國軍官」為求詐財真是煞費苦心，不懂中文卻以翻譯軟體轉成中文交談，後來發現她精通英文才改英文溝通，三不五時都傳愛心貼圖、早安貼圖問候，極力創造溫柔體貼形象，諸如「你知道要停止想你有多困難嗎?」、「你進入我的生命後，我變成了全新的自己」，並不時探問她的經濟狀況。

數周後，「美國軍官」即露出馬腳，藉口說兒子Maxwell在美國軍醫院，因罹患白血病急需開刀，需要醫藥費美金2,000元，卻因戰爭發生無法匯款，請求她協助，許女才表明自己是外事警察，也兼辦國際詐騙案，「美國軍官」突然惱羞成怒地說：「你在玩我嗎？」隨即封鎖許員後消失無蹤。

許女認為，跨國詐財通常有以下特點：一、在網路上主動找輕熟女招手，不論失婚、已婚、單身通通網羅；二、早晚問候、噓寒問暖、毫不間斷；三、女方若要求直接視訊，「美國軍官」都以執勤工作、軍機重地恐洩密遭懲處而婉拒；四、有意無意探查你的收入、財力；五、建立信任關係後，就以突發的危機、困境說要借錢；六、指定匯款的銀行帳戶都是在台灣無分行的國際銀行，讓匯出的錢追討無門。

許女強調，「網友就是陌生人！」網路交友還是要審慎以對，別因花言巧語、溫柔攻勢失去理智，事後懊悔倒不如事前預防；一旦遇到從未謀面的溫柔男網友說要借錢，更應記得「一冷靜、二查證、三報警」。

(中時 )