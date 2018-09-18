新北》民調勝蘇貞昌 侯友宜：只論是非對錯、不分顏色

國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午8時許，前往中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情。（葉書宏攝）

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國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午8時許，前往中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午8時許，前往中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午8時許，前往中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午8時許，前往中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情。（葉書宏攝）
國民黨新北市長參選人侯友宜今（18日）上午8時許，前往中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情。（葉書宏攝）

有媒體公布最新民調，國民黨新北市長參選人侯友宜獲得了40.2％支持度，民進黨新北市長參選人蘇貞昌29..4％，另有30.4％未表態；對此，侯友宜今（18日）表示，民調可以說明民眾討厭負面的言語，從事30多年公職，只論是非、對錯，不分顏色。

侯友宜今（18日）上午8時許，由前立委張慶忠、市議員陳錦錠、邱烽堯、市議員參選人金瑞龍、前中和代表黃金村、里長等陪同，前往中和勝利市場掃街拜票，攤商、民眾相當熱情，有人送上肉粽、鳳梨，現場「凍蒜！凍蒜！」聲此起彼落。

侯友宜表示，感謝支持者滿滿的熱情，送他菜頭、鳳梨、包子、礦泉水、肉粽、蔥，「心中充滿感恩，會繼續打拼！謝大家的熱情，非常感動。」

媒體詢問是否與對手蘇貞昌一樣，都專挑菜市場掃街拜票，侯友宜回應，因為自己是菜市場長大，好像回到自己的家，同樣的市場、不同的熱情、不同的感情，「那是自己家的人！」有相同的背景，「尤其看到豬肉攤，從小看著父親切豬肉，菜市場就是我的親人。」

另外，轉型正義議題備受關注，鄭南榕遺孀、前客委會主委葉菊蘭力挺蘇貞昌，對此，侯友宜簡單回應，「家屬的心情，可以理解，謝謝！」

有關民調問題，侯友宜表示，民調可以說明民眾討厭負面的言語，希望民眾站出來給他滿滿的支持，內心有個價值，從事30多年公職，只論是非、對錯，不分顏色，國家追求價值，大家一起走，好好為新北市付出；認真打拼、把政見向市民報告，心中沒有藍綠，只有認真、是非、對錯。

關於雙北合作，侯友宜表示，高雄市長參選人韓國瑜今天要北上一起參加活動，韓只落後對手一點點，呼籲從高雄旅北的民眾可以返鄉投票，另外，和台北市長參選人丁守中，只要有好的議題都會站在一起。

(中時 )

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