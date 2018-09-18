國民男星親上《爆廢》po 3個字 狂吸3萬人朝聖

2018年09月18日 10:33 中時電子報 吳品瑤

以「廖峻與澎澎」搞笑組合闖蕩秀場時代、主演《施公奇案》無人不知無人不曉的資深藝人廖峻，因為多演爸爸角色，而被粉絲尊稱為「峻爸」，而今年66歲的他，日前上街買東西時，一段跟店員的對話意外被拍下po上《爆廢公社》，幽默機智的回應引爆話題，而廖峻昨晚也親自加入社團，隨便打個招呼竟然狂吸超過3萬人朝聖。

廖峻不只螢光幕前表演討喜，私下也超幽默，日前國民男星廖峻上街買東西，被店員問：「你是藝人嗎？」，他神回：「哇花生(我花生)」，店員接話笑稱：「難怪你很面熟，還好我沒認錯」，這段機智又幽默的對話被網友放上臉書不公開社團「爆廢公社」，瞬間引發轟動，讓眾人大讚峻爸可愛，甚至勾起過去收看他戲劇、主持作品的回憶。

廖峻一段時常影片讓他在網路上爆紅，他昨晚也正式加入「爆廢公社公開版」，非常上道地遵循版規附照片才po文，打招呼說了短短3個字：「我來了」，再度引發暴動，狂吸3.3萬網友按讚，還有超過4千人留言，網友們興奮跟峻爸打招呼「花生來了」、「偶像！如果沒你真不知道我的童年會是怎樣」，也驚嘆「哪個像廖峻拔拔這年代的明星受到年輕人喜歡的？」、「這是我看過報廢讚數最多的一次，廖峻爸爸好狂啊」，而廖峻也回應眾人期待，稍早又補上一張搞笑劇照，跟粉絲道早安。

(中時電子報)