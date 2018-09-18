國民男星親上《爆廢》po 3個字 狂吸3萬人朝聖

廖峻正式加入「爆廢公社公開版」，還超了解版規，懂得發文要赴照片。(取材自爆廢公社公開版臉書)

友善列印
中時電子報

以「廖峻與澎澎」搞笑組合闖蕩秀場時代、主演《施公奇案》無人不知無人不曉的資深藝人廖峻，因為多演爸爸角色，而被粉絲尊稱為「峻爸」，而今年66歲的他，日前上街買東西時，一段跟店員的對話意外被拍下po上《爆廢公社》，幽默機智的回應引爆話題，而廖峻昨晚也親自加入社團，隨便打個招呼竟然狂吸超過3萬人朝聖。

廖峻不只螢光幕前表演討喜，私下也超幽默，日前國民男星廖峻上街買東西，被店員問：「你是藝人嗎？」，他神回：「哇花生(我花生)」，店員接話笑稱：「難怪你很面熟，還好我沒認錯」，這段機智又幽默的對話被網友放上臉書不公開社團「爆廢公社」，瞬間引發轟動，讓眾人大讚峻爸可愛，甚至勾起過去收看他戲劇、主持作品的回憶。

廖峻一段時常影片讓他在網路上爆紅，他昨晚也正式加入「爆廢公社公開版」，非常上道地遵循版規附照片才po文，打招呼說了短短3個字：「我來了」，再度引發暴動，狂吸3.3萬網友按讚，還有超過4千人留言，網友們興奮跟峻爸打招呼「花生來了」、「偶像！如果沒你真不知道我的童年會是怎樣」，也驚嘆「哪個像廖峻拔拔這年代的明星受到年輕人喜歡的？」、「這是我看過報廢讚數最多的一次，廖峻爸爸好狂啊」，而廖峻也回應眾人期待，稍早又補上一張搞笑劇照，跟粉絲道早安。

(中時電子報)

野生秦嵐血拚舔唇挑貨 連身白紗… 艾美獎得獎名單！《權力遊戲》拿…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。