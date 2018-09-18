美麗華二房爭上億遺產 到手11天被大房反將一軍

美麗華爭產紛爭不斷。(中央社，記者裴禛攝)

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中時電子報
/綜合報導
美麗華集團黃固榮。(本報資料照片)

美麗華爭產紛爭不斷，美麗華百樂園創辦人黃固榮生前與兩房妻子共生了1男7女，二房李貴美持黃固榮生前親筆簽名的贈與契約，要求大房兒子黃憲文等人給付5000萬元，豈料大房拿出律師見證的遺囑反將一軍，主張黃固榮在簽下贈與契約11天後，便立遺囑撤銷贈與契約。高等法院判大房勝訴，免付錢。

《鏡週刊》報導，李貴美主張，晚年臥病在床的黃固榮基於履行「道德上義務」，2014年在新光醫院病房內，在二房李貴美及女兒面前簽下贈與契約，同意將5000萬元現金，及一筆價值3000萬元的土地，送給李貴美。豈料11天後，大房黃陳富美及兒子黃憲文找來律師及見證人，另立代筆遺囑，撤銷給李貴美的贈與契約。

黃固榮於2014年九月底過世，大房與二房上演奪產戲。現任董事長為黃固榮大房長子黃憲文，去年收到台北地院傳票，「小媽」李貴美要求分遺產。台北地院一審認為，講到贈與時，黃固榮曾問李貴美這筆錢「夠不夠用，看要不要多給」，顯示黃在意識清楚下簽字，且黃固榮立遺囑撤銷贈與時，沒通知李貴美，故判遺囑無效，判李貴美有權分產。

大房再上訴到高等法院，高等法院認為黃固榮簽贈與契約時並沒有公證，且黃固榮生前每月給李貴美生活費10萬元，李貴美住在獨棟別墅，無生活陷於困難之情形。法官也認為，李貴美妨害黃固榮與配偶黃陳富美婚姻，違背善良風俗，判大房勝訴，免付錢。全案可上訴至最高法院。

(中時電子報)

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