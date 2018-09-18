艾美獎得獎名單！《權力遊戲》拿最佳戲劇 她打敗吳珊卓奪視后

2018年09月18日 10:35 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

最佳綜藝節目導演葛倫魏斯下跪和女友求婚。(圖／美聯社)

第70屆艾美獎頒獎典禮於台灣時間今(18日）早8點舉行，《冰與火之歌：權力遊戲》入圍22項為大贏家，《週六夜現場》、《西方極樂園》緊追在後，主持人則由史嘉蕾喬韓森男朋友柯林約斯特和麥可切一同主持，戲劇類視帝后出爐，由《冷戰諜夢》馬修瑞斯、《王冠》克萊兒芙伊奪下，首位入圍最佳女主角的亞裔女星吳珊卓，可惜最後敗北，男女配角則是《冰與火之歌：權力遊戲》彼得汀克萊傑、《西方極樂園》譚蒂紐頓，而獲得最佳綜藝節目導演獎的葛倫魏斯，講完感言就和台下女友求婚，眾人鼓譟她上台，葛倫魏斯拿出戒指跪下，女友當場飆淚，場面感人。

艾美獎得獎名單：

【戲劇類】

最佳戲劇類影集：《冰與火之歌：權力遊戲》

最佳男主角：馬修瑞斯（Matthew Rhys）／《冷戰諜夢》

最佳女主角：克萊兒芙伊（Claire Foy）／《王冠》

最佳男配角：彼得汀克萊傑（Peter Dinklage）／《冰與火之歌：權力遊戲》

最佳女配角：譚蒂紐頓（Thandie Newton）／《西方極樂園》

最佳導演：史蒂芬戴爾卓（Stephen Daldry）／《王冠》

最佳編劇：喬韋斯伯格（Joe Weisberg）、喬爾菲爾茲（Joel Fields）／《冷戰諜夢》

【喜劇類】

最佳喜劇類影集：《了不起的麥瑟爾女士》

最佳男主角：比爾哈德（Bill Hader）／《殺手進城》

最佳女主角：瑞秋布羅斯納安（Rachel Brosnahan）／《了不起的麥瑟爾女士》

最佳男配角：亨利溫克勒（Henry Winkler）／《殺手進城》

最佳女配角：艾利克斯布斯汀（Alex Borstein）／《了不起的麥瑟爾女士》

最佳導演：艾米謝爾曼帕拉迪諾／《了不起的麥瑟爾女士》

最佳編劇：艾米謝爾曼帕拉迪諾／《了不起的麥瑟爾女士》

【迷你影集／電視電影】

最佳迷你影集：《美國罪案故事：凡賽斯暗殺事件》

最佳男主角：達倫克里斯（Darren Criss）／《美國罪案故事：凡賽斯暗殺事件》

最佳女主角：蕾吉娜金恩（Regina King）／《七秒交關》

最佳男配角：傑夫丹尼爾（Jeff Daniels）／《無神之境》

最佳女配角：瑪莉特威佛（Merritt Wever）／《無神之境》

最佳導演：巴瑞李文森（Barry Levinson）／《傳奇教頭帕特諾》

最佳編劇：查理布魯克（Charlie Brooker）／《黑鏡：聯邦星艦卡里斯特》

最佳綜藝節目導演：葛倫魏斯（Glenn Weiss）／《奧斯卡金像獎》

最佳特別綜藝節目編劇：約翰木蘭尼（John Mulaney）／《木蘭尼：逆轉勝小子》

最佳綜藝小品影集：《週六夜現場》

最佳實境競賽節目：《魯保羅變裝皇后秀》

(中時電子報)