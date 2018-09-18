新北長照服務補助加碼！專業服務一月可省540元

2018年09月18日 10:45 中時 葉德正

長照2.0上路後，「專業復能服務」使用率僅3％，大部分人僅申請「生活照顧」，對延緩失能的成效有限，新北市長朱立倫18日市政會議宣布，9月起將長照2.0專業復能服務的部分負擔由16％降到10％，民眾過去一個月申請復能服務每次申請1組服務要負擔720元，新北市民只要負擔450元，一個月最多申請2組，可月省540元，另補貼偏遠地區接受專業復能服務的交通費每次200元，希望提高民眾使用意願。

朱立倫說，新北高齡人口業已正式突破52萬人，高齡社會最重要三挑戰，就是失群、失智與失能，新北市迎接挑戰比其他縣市走得更快、更前面，包括動健康、敬老眼鏡、老人共餐、銀髮俱樂部、公共托老中心、佈老時間銀行等，每一樣政策措施，都是希望新北長輩能夠健康享受人生，也成為許多國家與城市競相學習參訪的標竿。

朱立倫說，面對長照，為讓長輩翻轉失能、恢復自立生活，新北市除從2014起推出「黃金自力給付包」，已投入1700萬元預算提供4萬多人次的復健服務。

朱立倫說，今年中央長照政策的轉變，提高長照服務給付金額，但新北市民實際使用專業復能服務的統計數字，發現使用人數不如預期，決定自9月起補助民眾部分負擔，同時補貼偏遠地區民眾使用復能服務的交通費用，鼓勵民眾能夠把握黃金復健期，透過專業復能服務來恢復行動力。

衛生局長林奇宏說，中央長照服務補助包含專業服務與生活照顧，但即便今年長照2.0服務從過去1.0的的3種專業服務增加到9種，但民眾仍有97％申請居家照顧，申請能夠有效減緩退化的專業服務卻只有3％，這次加碼補助，就是希望能讓更多失能者，及早接受專業的治療與照顧。

林奇宏說，長照2.0一次專業服務組合（3次到府服務）原價是4500元，在中央補助下，民眾要負擔720元，但新北市利用公務預算補主民眾只要負擔450元，省下270，專業服務基本上一個月可申請2次服務組合（6次到府服務），也替民眾省下540元。

補助交通經費補助偏鄉地區，包括萬里、平溪、雙溪、貢寮、金山、石門、坪林、深坑、烏來、三芝、瑞芳、八里與石碇13區。

(中時 )