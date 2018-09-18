兩岸重量級醫療論壇「肺心為您─雙城健康講壇」

2018台北上海雙城健康講壇「肺心為您」17日舉行，包括解放日報、聯合報、同濟大學附屬東方醫院、上海市衛生計生委新聞宣傳處、同濟大學附屬東方醫院、新光醫院、台北醫學大學、解放日報社社長辦公室副主任王東華、上海中醫藥大學附屬岳陽中⻄醫結合醫院宣傳科等派出重量級人員出席講壇。

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中時電子報
綜合報導

心血管及肺部疾病是危害兩岸華人健康的主要原因，而嚴重的心肺疾病也難以避免開刀治療，大陸近年利用傳統中醫的針灸，開發出「針刺麻醉」，可讓對麻醉劑過敏的患者也可開刀治療，也降低麻醉藥後遺症。針刺麻醉手術已累積不少成功個案，也受到歐美、東南亞多國關注及學習。

兩岸一場重量級醫療論壇「肺心為您─雙城健康講壇」，17日邀請上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院院長周嘉、上海同濟大學附屬東方醫院副院長李欽傳及新光醫院教學研究部副主任洪惠風、台北醫學大學附設醫院胸腔內科主任周百謙。四位重量級醫師分享最新醫療研究有何進展，以及如何避免疾病上身。

與會的解放日報社長李芸指出，去年論壇座無虛席，聽眾反應熱烈，雙城論壇跨越海峽，透過講壇傳播實用健康知識，以及最新的醫藥訊息。

治療嚴重心臟疾病，傳統的「開心」手術都必須要全身麻醉，上海中醫藥大學附屬岳陽中西醫結合醫院院長周嘉結合中醫傳統針灸，透過「針刺麻醉」結合低劑量麻醉劑，完成了心臟手術。

周嘉表示，大陸第一例針刺麻醉是一九五八年用於扁桃腺切除術，一九七二年又利用在心臟手術，當時此事還獲得訪問的美國總統尼克森重視，返美還派了七十名衛生官員至大陸訪視。不過，接下來數十年卻沒有其他運用。

直到二○○五年，周嘉透過針刺麻醉與低劑量麻醉藥的複合麻醉，完成了無氣管插管的心臟二尖瓣形成術，此事件還獲得英國ＢＢＣ的大篇幅報導，盛讚為「神奇的東方醫學」。

周嘉表示，傳統麻醉可能會有些後遺症，例如對於麻醉藥過敏患者無法進行手術，且全身麻醉還需插氣管，難免造成口腔、咽喉與氣道外源性創傷，而針刺麻醉可讓患者自主呼吸，在淺眠、無痛狀況下完成手術。

在肺部疾病治療上，大陸也有不錯進展，李欽傳指出，俗話說「心肝寶貝」，但卻沒提到肺，肺其實是重要器官，很多重病患者都必須仰賴氣管插管呼吸。

李欽傳說，肺承受疾病損傷，壓力最大，尤其肺纖維化，臨床表現是加重呼吸困難等，主要依靠抗感染、免疫製劑、抗凝血劑、抗纖維化藥物，但只有百分之八患者能在常規治療後恢復肺功能；醫界認為真正有效的治療方法是異體肺移植，但也只有近四成患者能獲益，肺移植後能延長生存期2年，但移植費用昂貴，器官來源也極度缺乏。

近年大陸正著手研究透過肺臟幹細胞移植，讓肺臟組織再生，能在體內生長新的支氣管與肺泡結構，不僅對肺癌治療、肺纖維化等疾病治療有幫助，另對支氣管擴張、慢性肺阻塞也將是新的治療選擇。

(中時電子報)

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