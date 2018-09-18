新北》最新民調出爐 侯友宜要小心了！

國民黨新北市長參選人侯友宜（前中）。（圖／中央社）

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中時電子報
/綜合報導

年底九合一大選戰情激烈，據最新民調顯示，國民黨候選人侯友宜支持度為40.2％，民進黨候選人蘇貞昌則是29.4％支持度，本次民調蘇貞昌落後侯友宜10.8%。與上一次民調結果(侯友宜支持度48%，蘇貞昌32%，雙方差距16%)相較，蘇貞昌落後侯友宜的差距縮小了5.2%，面對這種情形，侯友宜陣營不能小覷。

據《蘋果日報》委託世新大學民意調查研究中心調查最新民意顯示，侯友宜支持度為40.2％，蘇貞昌則有29.4％，侯友宜領先蘇貞昌10.8%。

9月17日，《TVBS民調中心》公布8月31日至9月14日對六都市長支持度所做的調查，新北市民調部分，侯友宜支持度48%，蘇貞昌為32%。雙方差距16%。更早之前，《ETtoday新聞雲》在7月27日至8月1日也做了民調，結果顯示，侯友宜有45.2%的支持度，蘇貞昌則有24.2%的支持度，雙方差距21%。三次民調結果，蘇落後侯的差距一次比一次縮小。

本次《蘋果》民調係委託世新大學知識經濟發展研究院、世新大學民意調查研究中心進行，調查期間為2018年9月13日、14日，並採電話訪問（CATI系統），調查戶籍在新北市年滿20歲以上民眾，以簡單隨機抽樣共獲1068份成功樣本，抽樣誤差在95%，信心水準下不超過±3.00%。

(中時電子報)

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