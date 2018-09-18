兩岸與其議論做「情報」 不如思考展「情緣」

2018年09月18日 10:55 中時電子報 劉屏 ／華盛頓18日電 ／華盛頓18日電

大陸官媒稱台灣在校園裡吸收陸生從事諜報工作，一時諜影幢幢，真相待明。正在訪美的中華戰略學會研究員張競指出，與其議論「情報」，不如思考如何建立「情緣」，使陸生成為兩岸關係正面發展的助力。

張競表示，兩岸政治關係前景不明，雙方因此展開諜報交鋒，絕不令人意外；唯大陸媒體持續跟進報導此等情事，「究竟是對內教育，抑或是對台叫陣」，這是應該關切的重點之一。

曾在美國海軍戰爭學院進修的張競接受訪問時指出，情報吸收佈建手法眾多，對於政治有所異議者，可以運用理性加以說服；喜好名利對於本身際遇不滿者，可以運用金錢與名位加以引誘；對於意志薄弱又貪戀女色者，可以運用桃色陷阱加以挾持。不過，這種吸收與被吸收的關係是動態的，可能變化，當吸收佈建對象貪得無厭，胃口變大，可能造成約制關係失控或破裂時，吸收者就必須斷然捨棄。

張競進一步指出，佈建單位有意吸收的對象如果正值春風得意，這個對象不太會變節，故吸收困難。所以佈建吸收在原則上都是燒冷灶，「必須耐心，放長線釣大魚，才有可能在日後獲得理想成果」。

這位前海軍「中權」艦艦長表示，有些人在事業發展上遭遇困境，無法再上層樓，在「搶搭末班車」心態下，較可能出現貪瀆或出售情報等情事，這是情報蒐集上最典型的短線交易。相形之下，佈建工作需要長期培養關係，希望被吸收對象能夠在黨政公職循序漸進，開花結果，使佈建單位獲得機密情報，「這個過程不但冗長，而且充滿變數」。他說，這種耐心經營的作法固然紮紮實實，但以今天台灣的政治文化而論，主其事者有多強的意願買進「潛力股」，耐心等待其增值，其實很值得懷疑。

張競認為，陸生到台灣進修，對於其未來在大陸黨政公部門發展，這一段台灣經驗「究竟是加分利基，抑或是減分障礙？」他說，要評斷台灣是否可能在校園吸收陸生，這是要思考的真正關鍵。

張競強調，台灣向來沒有好好「經營」陸生。大陸許多都會不乏留美、留英、留日、留歐同學會，但無留台同學會，大陸台商似亦未考慮重用曾留學台灣的陸生，凡此種種，使陸生返回大陸後未能獲致應有之社會影響力。張競認為，與其針對校園諜報活動等負面因素加以細究與表態，毋寧思索如何運用陸生在台灣的學習所得、經驗、交往、回憶，建立適切的情緣，讓他們在大陸社會發揮穩定兩岸關係之正面影響力。

(中時電子報)