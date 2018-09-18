美對貿易戰加壓 北京：已做最壞打算

2018年09月18日 11:25 工商 賴瑩綺

美國向中國大陸貨加徵2,000億美元關稅，中國大陸證監會副主席方星海18日表示，美方施壓的做法不能奏效，因為中國大陸經濟強勁，有充足的財政和貨幣政策餘地，可以緩衝相關的影響，北京已經對最糟糕情況做出了最充分的準備。

他表示，美方當前不斷施壓的談判戰術對北京不起作用，即使對所有商品徵收關稅，對GDP影響大概也只有0.7％。他稱，對所有產品都徵稅是最糟糕的，不過中方對此已經做好了很充分的準備。

方星海認為，美國總統川普試圖給北京施壓，以便獲得中方的讓步，稱用關稅打壓中國大陸，美國經濟會受到反作用力，美國經濟不像有些人想的那樣有彈性，隨着貿易緊張局勢的持續，美國股市若開始下跌也不足為奇。美國期待提高關稅來讓一些製造業回到美國，但這幾乎是不可能的、不可能奏效。

方星海表示，中美關係是長期的，要看未來2、3年的情況，有信心中美關係最終會回到正常軌道，雙方能夠在互利互益領域合作，這對全球經濟都是有好處，期待未來更好的中美關係。

另外，他又指出，從川普展示出對北韓的態度看，他是隨時會變的，期待未來更好的中美關係。

方星海指出，首8個月進入中方市場的資本累計2,100億美元，外國投資者所看的是中國大陸長期經濟的狀況，看到的是估值，他們對自身的經濟有信心，相信中國大陸經濟，自己也對現在狀況很有信心。

他還說，現在資本市場與2015年不同，完全沒有系統性風險，中國大陸非常放鬆。他並對中國大陸盡快推進金融業對外開放有信心。

(工商 )