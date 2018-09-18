美對貿易戰加壓 北京：已做最壞打算

友善列印
工商

美國向中國大陸貨加徵2,000億美元關稅，中國大陸證監會副主席方星海18日表示，美方施壓的做法不能奏效，因為中國大陸經濟強勁，有充足的財政和貨幣政策餘地，可以緩衝相關的影響，北京已經對最糟糕情況做出了最充分的準備。

他表示，美方當前不斷施壓的談判戰術對北京不起作用，即使對所有商品徵收關稅，對GDP影響大概也只有0.7％。他稱，對所有產品都徵稅是最糟糕的，不過中方對此已經做好了很充分的準備。

方星海認為，美國總統川普試圖給北京施壓，以便獲得中方的讓步，稱用關稅打壓中國大陸，美國經濟會受到反作用力，美國經濟不像有些人想的那樣有彈性，隨着貿易緊張局勢的持續，美國股市若開始下跌也不足為奇。美國期待提高關稅來讓一些製造業回到美國，但這幾乎是不可能的、不可能奏效。

方星海表示，中美關係是長期的，要看未來2、3年的情況，有信心中美關係最終會回到正常軌道，雙方能夠在互利互益領域合作，這對全球經濟都是有好處，期待未來更好的中美關係。

另外，他又指出，從川普展示出對北韓的態度看，他是隨時會變的，期待未來更好的中美關係。

方星海指出，首8個月進入中方市場的資本累計2,100億美元，外國投資者所看的是中國大陸長期經濟的狀況，看到的是估值，他們對自身的經濟有信心，相信中國大陸經濟，自己也對現在狀況很有信心。

他還說，現在資本市場與2015年不同，完全沒有系統性風險，中國大陸非常放鬆。他並對中國大陸盡快推進金融業對外開放有信心。

(工商 )

川普宣布2,000億美元關稅開徵 中… SpaceX宣布首位繞月神秘客是ZOZO…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。