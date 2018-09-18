倡導節約用電 嘉義市環保局邀民眾比賽「用力」發電

2018年09月18日 11:03 中時 呂妍庭

當天並舉辦「誰是發電王」比賽，民眾可免費體驗如何踩腳踏車發電。（呂妍庭攝）

民眾現場加入環保局Line群組看影片，就能獲得飲料提袋。（呂妍庭攝）

為鼓勵民眾自備環保餐具迺夜市，嘉義市環保局22日晚間將在嘉樂福夜市辦「無痕飲食，綠色新生活」活動，除鼓勵民眾自備餐具吃美食，當天並舉辦「誰是發電王」比賽，民眾可免費體驗如何踩腳踏車發電，第1名可獲得相當190元的1萬9000點點數，藉此倡導節約用電。

環保局廢棄物管理科長孫意惇說，22日在嘉樂福夜市登場的活動是嘉市一年一度資源回收大型活動，為此還特別邀請形象率真質樸的網紅「6YingWei快樂姊」為活動拍攝主題影片，廣邀市民分享日常環保行動，現場除多樣趣味活動和回收物兌換，也安排嘉義大學、魔術師穆艾卿等表演團體帶來精彩表演。

孫意惇表示，當天民眾只要持一定數量9月和10月發票就能兌換衛生紙、米或洗碗精等好禮，至之前曾推出廢資訊物品回收兌換不鏽鋼環保吸管組因頗受好評，這次一樣照辦，只要把廢資訊物品如廢筆電、廢平板、廢鍵盤等帶到現場，就能兌換不鏽鋼環保吸管組，以因應明年即將上路的禁用塑膠吸管政策。

重頭戲「誰是發電王」則是邀逛夜市的朋友體驗「踩腳踏車發電」樂趣，當天現場將有6輛發電腳踏車，3分鐘內看誰的發電量最多，採分梯晉級，除取23名送LED燈泡，前3名還能獲得環保點數，可以到環保署合作的商場、超商兌換等值商品。

(中時 )