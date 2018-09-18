1919食物銀行送出5000盒月餅 弱勢者感動享口福

2018年09月18日 11:01 中時 林志成

中秋將至，基督教救助協會特別與7-ELEVEN合作發起「中秋送暖，幸福『家』倍」活動，並從今天透過全台522個1919服務中心，把月餅親送到每個受助戶手中。住在台東紅葉村的鼻咽癌患者阿輝（化名），收到月餅時感動地說：「我最愛吃甜點了，平常根本捨不得買，沒想到這次食物包裡竟然有我的最愛！」

基督教救助協會秘書長夏忠堅表示，今年獲得7-ELEVEN支持，讓民眾透過全台5300家門市的ibon即可認捐，便利的認捐管道讓募集成效大大提高，順利募到5000盒。「超商通路與社服機構的結合，能發揮加乘力量，使資源的連結更加快速，進而幫助更多弱勢家庭。」

這次中秋月餅認捐活動，郭元益食品也共襄盛舉，民眾認捐一盒400元的愛心月餅，郭元益就加碼市值150元的幸福小禮，讓一份月餅有兩份愛，使受助家庭擁有雙倍的幸福。

根據《2017年1919食物銀行年度報告》顯示，在1919食物銀行受助戶的每月支出中，「伙食費」、「水電瓦斯費」、「居住」三項基本支出，就佔其每月總支出的6成。因此年節的應景食物，多因陋就簡，有些家庭甚至從不過節。

住在台東紅葉村的阿輝，過去靠當貨運司機養活一家6口。但孩子成家後，經濟狀況都不佳，以致已63歲且罹癌的阿輝還要繼續務農，養活太太和孫子。前年莫蘭蒂颱風襲台，土石流沖毀了阿輝的老房子，導致全家只能暫時棲身在貨櫃屋中。然而災厄並未就此停止，前年阿輝受人鼓舞，開始種薑黃，但去年收成時，原本承諾收購的商人卻不見蹤影。

眼看阿輝成堆的薑黃賣不出去，生活費、醫藥費都成問題，紅葉1919服務中心的張明興牧師立刻為他申請了1919食物包。食物包讓阿輝省下生活支出，而裡面的鮮奶麥片更是阿輝的最愛，因為化療後嘴巴無法張大，而麥片沖泡後，嘴巴微張即可飲用。

中秋節前阿輝收到了1919食物銀行的愛心月餅－郭元益的鳳黃酥，開心又感動。阿輝表示，以前在外地工作時，常會買鳳黃酥來吃，但現在已好久沒買了。看到食物包中有鳳黃酥，不僅阿輝開心，連孫子都跟他搶著吃。

(中時 )