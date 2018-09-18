中秋應景吃安心！新北啟動未上市水產品抽驗

養殖戶協助九孔、鮑魚採樣。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

再過不到幾天就是中秋節了，免不了應景吃月餅、賞月、還有大小朋友都喜歡的烤肉！話說中秋也要吃健康、吃安心！新北市政府農業局為落實食安五環改革政策及執行「未上市水產品產地監測計畫」，針對轄內養殖及捕撈漁業執行上市前水產品及養殖用生物餌料抽驗，中秋節前共計抽驗35件，檢驗結果全數合格。

為使民眾食的安心，每年執行「未上市水產品產地監測」計畫，針對轄內養殖戶(包含陸上魚塭及淺海養殖)進行上市前水產品抽驗工作。今(107)年為落實食安五環改革政策—提升查驗頻度，規劃全年度抽驗125件轄內捕撈、養殖生產水產品及養殖所使用的生物餌料，防止違反衛生安全規定之水產品流入市面，並針對轄內養殖戶按養殖生物放養時間及產期進行定期訪查、宣導安全用藥。

農業局再次提醒養殖戶，務必遵守水產動物用藥品使用規範，合理使用水產動物用藥品，並遵守停藥期限制，千萬不可使用不合法藥品。針對抽驗不合格養殖戶，本局會立即依消費者保護法至養殖現場進行移動管制，並按動物用藥品管理法第40-2條規定處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，管制期間其養殖水產品不得販售上市，經複驗合格後才會解除管制，從源頭控管保障民眾食用新北水產品的安全。

(中時電子報)

鱘龍魚送驗樣本。（新北市漁業處提供）

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