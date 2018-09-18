中選會拒補件 黃士修收公文激動落淚

2018年09月18日 11:25 中時 姚志平 、 張理國

「以核養綠」公投領銜人黃士修18日繼續在中選會外絕食，並收到中選會拒收補件連署書的公文，黃士修激動落淚以手機直播，痛批中選會主委陳英鈐拿不出法律條文而拒收補件，是羞辱民主法治，也偏離了民進黨創黨初衷及價值，因此呼籲民進黨前輩不該放任蔡英文總統與陳英鈐毀掉民進黨。

黃士修持續絕食超過110小時，上午黃士修在收到中選會公文後情緒激動，要求民進黨創黨元老出面制止蔡英文總統及中選會主委陳英鈐不遵守法治的行為；中選會則再次呼籲黃士修珍惜身體健康，但中選會無權再點收補件連署書。

《公投法》未明定連署書最後交件期限，中選會也「時限行政」為由，不接受2次補件，引發黃士修不滿，黃士修上午在接到中選會公文後，以虛弱的身體在臉書上直播，強調中選會的公文未引用法律條文，只重申過去的說法，他要求民進黨創黨元老、美麗島世代民主前輩，包括前民進黨主席謝長廷、蘇貞昌、林義雄、許信良、前副總統呂秀蓮、行政院賴清德、總統府祕書長陳菊等人出面制止中選會主委陳英鈐及蔡英文總統，不要毀掉民進黨。

黃士修用沙啞的聲音，聲嘶力竭的請求這些大老，台灣不是獨裁政權，他要求的只是民主國家最基本的乾淨選舉投票，讓人民有決定國家未來的權利，但是當民進黨忘記價值公然違法，已經臉不紅氣不喘時，那有臉去面對國際說台灣是民主國家。

中選會則除了呼籲黃士修珍惜身體健康，也再次強調，以核養綠公投已點收完畢，中選會無權再點收。

(中時 )