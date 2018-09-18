分手遭PO網指是「香爐」 高中女崩潰上百豬哥搶加line

高中女與前男友網愛時，被偷偷錄下裸照，分手後遭散布裸照及PO網指是「香爐」。(非當事人示意圖/達志影像)

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中時電子報

新竹一名高中女學生與林姓男子交往，兩人曾透過網路視訊網愛，卻被林男偷偷錄下裸照，不料分手後，林男不止在網路散布女學生裸照，還以她的名義到各大社團留言「誰想了解我想認識我的呢？歡迎密我唷！保證給你大大驚喜！」並對網友說：「這人是X子、想要讓她紅！」，害女學生的line突然有多名肖豬哥主動加入。

檢警調查，林男與女學生分手後，開始以line威脅對方，若不聽電話，就要將她的裸照散布出去，還以女學生的名義到各大社團留言「歡迎密我唷！」，並將女學生的裸照傳給詢問的網友，並說：「這人是X子、想要讓她紅！」。

女學生因為突然有眾多陌生男子加line，老師與同學也在網路上有她的裸照，才知遭前男友竊錄和散布裸照。檢方後來依犯兒少性剝削防制條例拍攝、散布少年猥褻影片、刑法竊錄、散布身體隱私部位罪嫌，以及恐嚇、無故入侵他人電腦、散布猥褻物品、誹謗及違反個人資料保護法的揭露個人資料等多項罪嫌，對林男提起公訴。

★中時電子報關心您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。

前二項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。

(中時電子報)

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