恐佈情人10刀刺殺前女友 判刑15年確定

2018年09月18日 11:23 中時 王己由

35歲男子吳國新，不甘陳姓前女友分手後避不見面，去年8月凌晨持刀直闖陳女上班的預售屋銷售中心，朝陳女砍殺10刀身亡，一、二審酌吳男案發當時雖受精神狀情影響，但辨識與控制能力沒有欠缺情形，依殺人罪都判他有期徒刑15年，案經上訴最高法院被駁回，吳判刑15年確定。

原本擔任保全的吳國新，離職後無業，兩年前與預售屋銷售業務陳女交往，但雙方多次因細故大吵，34歲的陳女去年6月決定分手，自此避不見面，不接吳男電話也不回簡訊，最後乾脆封鎖吳男。

不料此舉惹怒吳男，去年8月20日凌晨從板橋住家騎機車，到陳女工作的新莊中正路建案銷售中心附近，先打室內電話，當陳女接起則說：「我要殺了你」，陳女回稱：「我要報警」，之後吳男強行闖入，就跟陳女激烈爭吵，在場的劉姓男同事及保全上前勸阻，吳男竟拿折疊刀，猛刺陳女胸、背部共10刀。

陳女當時負傷逃往附近加油站停車場，渾身是血倒地，吳男也追至停車場，警方獲報趕來，吳男則持刀站在陳女身旁，與警方對峙，也不理勸說，吳男突拿刀刺向自己胸部，警方見狀上前奪刀制伏吳男，事後雖緊急將陳女送醫，但仍傷重不治。

新北地院一審認為吳男觸犯殺人罪，但合議庭考量他長期有精神狀況，且已坦承犯行，依殺人罪判他15年徒刑，上訴高等法院二審，維持原判，吳再上訴三審，最高法院駁回，全案定讞。

(中時 )