18歲環島壯遊 外國學生：台灣最美風景是人

2018年09月18日 11:30 中時 林志成

高中時期的你，有什麼夢想？桃園市立觀音高中的5位學生組成「18夢想團」，今年夏天完成7天環島旅程，送給自己一個意義非凡的成年禮。他們還特地邀請來自美國德州達拉斯高地高中的學生Juliana同行，她體驗後的感覺是：台灣最美風景是友善的人們

教育部青年署「107年青年體驗學習扎根計畫」，鼓勵高中職學生在學期間組成團隊，自主規畫探訪台灣各地的人事物，除了解自我並培養溝通互動、社會參與等素養，促使壯遊體驗學習內涵向下扎根。今年有56組團隊、225名青年參與，並在6月到8月期間實踐夢想藍圖。

桃園市立觀音高中學生組成的「18夢想團」，完成7天環島旅程。團員葉志淯說，由於大家都是18歲，因此就稱為「18夢想團」！除了5位同校同學，還特地邀請來自美國德州達拉斯高地高中的Juliana同行，她是隊長徐瑋慈在高二夏天到美國短期交流認識的朋友，團隊嘗試用外國人的眼光來豐富行程。

5位同學自認英文口語表達不流利，但因為必須7天都跟這位海外朋友互動，「只好硬著頭皮開口講英文，這是我第一次和外國人面對面講話，剛開始很緊張，還比手劃腳才能溝通，後來發現也沒那麼困難。」團員許智嘉笑著說。

讓團員和Juliana很感動的事，就是在搭火車的時候，列車長關心並提醒他們，錢包要放好、安全第一。而民眾看到團隊裡有外國人，也主動過來打招呼，讓Juliana直呼台灣最美的風景是友善的人們。

在宜蘭傳統藝術中心，導覽員仔細介紹各種台灣傳統文化，Juliana對廟宇非常感興趣，當裊裊白煙升起，導覽員說那代表著人們的心願也將隨著煙傳遞給上天，讓Juliana不由得讚嘆：「廟裡的建築設計都好有含義啊！」

徐瑋慈說，「我們做好分工，一個人負責規畫一個縣市，其他團員就放心、安心的交給他安排行程，團隊建立起尊重他人的習慣」。經過7天洗禮，團員陳智權、孫訓邦共同的心聲是，「除了在教室讀書，不如出去走走，外面的世界是一本活課本。」

(中時 )