衛福部唱衰廢核政策？ 台大醫王明鉅揭答案狠打臉

2018年09月18日 11:30 中時電子報 戴安瑋

衛福部立台北醫院護理之家今年8月發生大火，7樓病房遭火煙波及，現場一片狼藉。（資料片/譚宇哲翻攝）

衛福部立台北醫院護理之家今年8月發生大火，造成9死39輕重傷，衛福部為杜絕類似事件再發生，日前端出新版的「老人福利機構設置標準」。對此，台大醫院前副院長王明鉅表示，新規定不能解決問題，不能保障老人安全，還要求長照機構新增發電機，讓他無法理解，質疑衛福部是否在2025廢核政策下，為長照機構可能跳電缺電未雨綢繆，「原來唱衰台灣能源政策的就是衛福部」。

王明鉅在臉書上表示，長照與安養機構裏的消防安全最重要的是，可能引發火災的電線線路安全檢查、電器安全使用規範以及最常見的火源「廚房」的用火與消防安全等等的預防工作，讓這些機構不要也不能發生火災。

做好這些預防措施後，接下來才是發生火災之後，讓無法迅速自由移動、疏散，甚至突然疏散還可能造成危險的老人家(例如沒有氧氣)，能留在原先住的房間內，儘可能不要疏散，只要一關房門就能阻隔外部的火與煙。只要能撐住1小時，以台灣消防隊救難效率10分鐘內即抵達現場，就有很大機會獲救。

但在衛福部愈修愈不安全，在預告修正的法規中，除規定設立樓層最高以十樓為限、寢室隔間高度與樓板密接、護理站要配置哨子或可攜式擴音器、可保護眼、口、鼻之防煙面罩或濾罐式防煙面罩、指揮棒等，完全未提到電線線路、電器使用、廚房火源，更未要求長照機構要設二個以上的防火與防煙區劃規定。

更可怕的是，在預告的標準中，還要求長照機構加設「發電機或其他發電設備」、增加中央空調系統要和火警警報連動的自動切斷電源開關設備，問題是，增設的發電機，要供應電力給每個房間中的醫療設備? 還是電梯在停電時也不會斷電? 還是為了緊急時的照明?未明白定出來，長照機構還因此要須自備柴油。

此外，火警時有假報，如照新法規，一有警報就切斷中央空調電源，過了1、2分鐘發現是假警報後，再恢復中央空調系統，此情形只要發生一次，長照機構即會在住民抱怨之下關閉系統。

他說，「老人福利機構」不是醫院，新標準只想閃避問題，根本不能解決問題，以6年發生5次大火的頻率來看，未來這些悲劇仍然會一再重演呢？還是其實說不出來的祕密是，衛福部也知道2025廢核政策下，長照機構一定容易跳電缺電，所以現在就開始未雨綢繆，要大家先增設發電機呢?

(中時電子報)