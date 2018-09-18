台大歷史畢業綠委：中國在日本是「中部地區」的意思

民進黨立委鍾佳濱畢業於台大歷史系，他日前上政論節目《夜問打權》時，說出「中國」在日本是「中部地區」的意思。(截圖自Youtube)

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中時電子報
民進黨立委鍾佳濱畢業於台大歷史系，他日前上政論節目《夜問打權》時，一再堅持中華民國不是中國，甚至回嘴美國國名只有United States，沒有America，並說「America 是美洲，不是美國」。(截圖自Youtube)
2018.09.14夜問打權完整版(下)　

民進黨立委鍾佳濱畢業於台大歷史系，他日前上政論節目《夜問打權》時，一再堅持中華民國不是中國，與主持人黃智賢及來賓開槓。鍾佳濱並說出「中國」在日本是「中部地區」的意思。在被黃智賢追問之下，鍾佳濱甚至回嘴美國國名只有United States，沒有America，並說「America 是美洲，不是美國」。

《夜問打權》主持人黃智賢在節目上幾乎與民進黨立委鍾佳濱吵了起來，黃方才在臉書表示，「上週五民進黨立委鍾佳濱來上夜問。

他說：

1他是台灣人，不是中國人。

2他說，中華民國不是中國。我能繼續追問。

3他說，Republic of China 不是中國。只是共和國的意思。

4他說，中華民國領土不含大陸。」

黃智賢舉出憲法打臉，鍾無法回答。黃智賢又問他，知不知道，聯合國的位子怎麼來的?為什麼台北的代表，可以在聯合國代表中國直到1970年?黃智賢說，在她的追問下，鍾無可閃躲，「甚至還說出美國國名只有United States，沒有America這種沒常識的話。」

黃智賢表示，鍾委員竟然還說，America是美洲，不是美國。最後她只好當場打臉。反正口頭糾正也沒有用，只能拿出手機，秀出美國全名，United States of America，給觀眾科普一下。

黃智賢說，所有鍾佳濱說，跟她追問的，鍾都努力閃躲，轉移焦點，或偷換概念。這就是現場為什麼幾乎吵起來的原因。 她說「不能讓錯誤的言論在夜問散佈，誤導了觀眾。我始終認為，人一綠，腦就殘。這不是人的問題。是台獨本身的理論有問題。錯謬的理論，加上政治企圖，卻要全力圓台獨的謊。所以，人一獨，腦就殘。不是鍾佳濱自己的問題。」

鍾佳濱在節目中甚至說，他第一次到日本出國，看到「中國電力公司」，想說日本怎麼會有「中國電力公司」，在日本中國是「中部地區」的意思，請大家回去翻一翻(書)，什麼時候出現中國對國家的定義。網友則請台大歷史系畢業的鍾佳濱再回去重讀歷史。

(中時電子報)

文章來源：黃智賢臉書

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