培育AI人才 北醫大創創教育中心開幕

2018年09月18日 11:36 旺報 李侑珊

臺北醫學大學創新創業教育中心入口處鐵皮屋意象。（台北醫學大學提供）

培育新世代AI人才，臺北醫學大學創新創業教育中心9月17日開幕，北醫大林建煌校長強調，創創中心設立於跨領域學院之下，規劃設置AI Lab(人工智慧實驗室)、3D列印與機器人等資源與空間，提供學生腦力激盪與實做，目前也已有企業洽談捐資開課等合作活動。

北醫大副校長、北醫大跨領域學院院長吳介信表示，AI領域已是未來發展趨勢，北醫大的學生可以運用中心所提供的AI Lab、開放式工作坊、創客基地等空間與設備，整合AI、醫學專業及其它領域知識，例如AI結合物聯網建立的智慧急診室已是許多醫院進行中的計劃。

北醫大跨領域學院創新創業教育中心主任邱士峰則指出，創創中心參考史丹佛大學Stanford Byers Center for Biodesign的整體設計，並邀請曾參加計畫的北醫大校友劉天仁醫師，共同參與整體課程設計規劃，利用北醫現有的醫療場域及專業醫護人員，希望將臨床需求延伸至創新創業教育中心所開設的相關課程、活動與競賽。

看準北醫大的臨床資源，已有企業陸續表達合作意願，邱士峰表示，不少廠商希望跨足醫療領域，其中有企業將以捐款、捐設備等方式，與北醫大合開課程，希望透過與學生們共同探索臨床需求，進而發現解決問題的方案，或改善現有器材設備之不足，提供更符合實際所需的產品。

為突顯傳承「誠樸」校訓，培育下一代具創新思維與創業家精神的北醫人，北醫大創新創教育中心入口也特別重現早年「北醫鐵皮屋」之意象，內部規劃了開放式工作坊教室、AI Lab、跨界交流書房、數位創客基地、手作創客基地與共創空間等區域，現場同時也提供各種設備與工具，如3D列印機、雷射切割機、Google Home、智慧音箱與機器人等等，讓學生可以透過課程與工作坊之訓練，進一步將構想轉化為實際可見之原型產品。

北醫大校長林建煌強調，smart TMU已是北醫大未來發展主軸，各種科技趨勢都將帶動新一波產業發展，尤其是與生醫領域結合之後的跨領域應用具極大潛力，更能協助生醫領域突破發展侷限，進而造福社會大眾。

(旺報 )