專訪／「沒有爸爸了！」嚴正嵐入圍金鐘忙報喜卻淚崩失控

2018年09月18日 11:38 中時 林淑娟

嚴正嵐。（陳俊吉攝）

嚴正嵐。（陳俊吉攝）

嚴正嵐從小就是爸爸的心肝寶貝。（取材臉書）

嚴正嵐兩年前抱著哥哥的金鐘獎座。（取材IG）

嚴正嵐以植劇場《花甲男孩轉大人》的「方瑋琪」一角入圍金鐘獎最佳女演員獎，入圍當天她心情猶如洗三溫暖，本來在錄音室吃著麵線看入圍揭曉，一陣歡呼興奮擊掌後，她傳簡訊謝謝導演、表演老師許傑輝及媽媽，後來邊傳邊哭，心裡有個聲音：「 我真的好想跟爸爸說這件事啊！」那一刻，她突然發現自己已經沒有爸爸，再也無法跟爸爸分享這件事了。

嚴正嵐的父親今年6月不幸因溺水意外身亡，最近正在錄音室為新專輯錄音的她，入圍當天剛好錄的是一首要讓她和已故爸爸說話的歌，想到爸爸一直以來是那麼支持著她，「我真的控制不了⋯⋯」，她淚崩到到無法錄音，不斷自責「我真的是很爛的演員，沒辦法專心、控管自己私人情緒，還耽誤了錄音進度」，不過製作人、錄音師都體諒她的心情複雜，耐心等她平復心情，最後還換了另一首快歌先錄音。

她說，走這行如果沒有家人的支持，特別不容易，尤其是前期一定很辛苦，經濟上如果沒有做別的事一定會很困難，幸好包括爸爸在內的所有的家人都沒有反對 她走這一行，爸爸只有在她小時候問過她：「妹妹，走這行業很辛苦，妳真的ok嗎？想走嗎？」獲得肯定答案後，再也沒有問過、懷疑過，只有一路支持相挺。且不只爸媽，就連大伯母、舅舅等親戚都給她不同幫助，「我很幸運擁有這些家人，所以一入圍就馬上傳簡訊到嚴氏家族群組，因為如果不是他們這樣支持我，我也很難走到今天」。

她16歲就簽了經紀合約，進行創作歌手培訓，後來被葉天倫導演引薦演出鄧安寧執導的《天使情人》，飾演田麗的女兒。人生第一個面對鏡頭的工作，就讓她對戲劇感受到好印象，覺得表演好像是好玩的、是自己可以做的事，公司也為她安排老師上戲劇課，「這次一起入圍的嚴藝文老師當年也教過我，雖然只上過兩堂課，但我很感謝她，也非常喜歡她的表演。」

拍攝《花甲》、飾演「阿瑋」的過程中，她邊拍邊覺得這一定是很好看的戲，因為一看劇本就知道是很好的作品，只是她沒想到後續效益這麼好。觀眾覺得她稱職詮釋了阿瑋，她卻說，「阿瑋」對她來說是很衝突的角色，拍戲時她一直覺得「我不是阿瑋」，這樣的內心衝突狀態，巧合也是劇中阿瑋面臨的自我心理衝突。她笑說，當時的她對「束胸」產生依賴，一穿上去才有踏實感，才能上戲，「我的信心靠的是束胸」。

她還爆料，《花甲》演員一起受訓時，當時還沒公佈角色，「花明（劉冠廷）一直以為他要演阿瑋，大家都以為阿瑋是男生！」不過當時導演瞿友寧曾事先問過她是否願意剪很短的頭髮，「導演一講，我就說OK，因為他是我很信任的導演！我17歲就認識他了」。

嚴正嵐的哥哥嚴振欽兩年前以《一把青》獲得最佳美術，她說當時自己正在拍《花甲》，哥哥拿獎後，她還開心抱著獎座拍照，沒想到承接到了哥哥的好運。她對得獎與否得失心不高，開玩笑說「我比較想要紅毯第一美！我已經想好了，要穿綠色肉胎裝，再請拿過最佳美術獎哥哥幫我把頭部以下Key成別的女星，例如娜塔莉波曼！」

(中時 )