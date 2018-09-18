中秋烤肉風險高！蔬菜刷烤肉醬也可能致癌

國健署呼籲，烤肉時勿大開「吃」戒，多攝取蔬菜，以白肉取代紅肉，拒吃烤焦食物。（本報資料照）

友善列印
中時
林周義

台灣的中秋少不了烤肉，但烤肉吃多了，當心致癌物跟著吃下肚。烤肉的過程會產生致癌物「多環芳烴」及「雜環胺」，而紅肉、加工肉也能增加大腸癌的罹患風險。因此國健署呼籲，烤肉時勿大開「吃」戒，多攝取蔬菜，以白肉取代紅肉，拒吃烤焦食物。

根據104年癌症登記資料，平均13人中就有1人患有大腸癌，且每人一生的罹患率約7.7%。國健署癌症防治組周燕玉科長表示，一般人烤肉時，會將肉片放置架在炭火上的烤肉網，並刷上大量的烤肉醬，油脂滴落到高溫的火上，會產生「多環芳烴」。而在100度以上的高溫，則會產生另一類致癌物「雜環胺」。

周燕玉表示，蔬菜不含蛋白質，但若仍在蔬菜上刷上大量烤肉醬，則同樣會產生「多環芳烴」，因此烤肉醬不宜過量。她也表示，蔬菜水果能為肉品增加風味，建議以肉串混合筊白筍、香菇、青椒、玉米筍等富含纖維素的各色蔬菜，或是以生菜包肉，促進腸胃蠕動。

另一方面，加工肉和紅肉分別被列為1級和2級致癌物，國際癌症總署指出，每天攝取超過50克的加工肉，或100克的紅肉（豬、羊、牛），將增加17% 罹患大腸癌的風險。周燕玉建議，肉類愛好者可以白肉取代紅肉，盡量避免攝取香腸、熱狗等加工肉品。

周燕玉表示，大腸癌在早期難以判斷，可能伴隨著排便習慣改變的症狀，若在早期發現，治癒率高達90%。因此她建議民眾在無症狀時就進行篩檢，50歲以上到75歲以下者，應每2年篩檢一次。

國健署呼籲，把握2多1少1要的口訣：多蔬菜，多運動，少紅肉，要篩檢，過個健康的中秋節。

(中時 )

培育AI人才 北醫大創創教育中心… 關懷獨居老人 大里公所秋節前送…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。