中秋烤肉風險高！蔬菜刷烤肉醬也可能致癌

2018年09月18日 11:48 中時 林周義

台灣的中秋少不了烤肉，但烤肉吃多了，當心致癌物跟著吃下肚。烤肉的過程會產生致癌物「多環芳烴」及「雜環胺」，而紅肉、加工肉也能增加大腸癌的罹患風險。因此國健署呼籲，烤肉時勿大開「吃」戒，多攝取蔬菜，以白肉取代紅肉，拒吃烤焦食物。

根據104年癌症登記資料，平均13人中就有1人患有大腸癌，且每人一生的罹患率約7.7%。國健署癌症防治組周燕玉科長表示，一般人烤肉時，會將肉片放置架在炭火上的烤肉網，並刷上大量的烤肉醬，油脂滴落到高溫的火上，會產生「多環芳烴」。而在100度以上的高溫，則會產生另一類致癌物「雜環胺」。

周燕玉表示，蔬菜不含蛋白質，但若仍在蔬菜上刷上大量烤肉醬，則同樣會產生「多環芳烴」，因此烤肉醬不宜過量。她也表示，蔬菜水果能為肉品增加風味，建議以肉串混合筊白筍、香菇、青椒、玉米筍等富含纖維素的各色蔬菜，或是以生菜包肉，促進腸胃蠕動。

另一方面，加工肉和紅肉分別被列為1級和2級致癌物，國際癌症總署指出，每天攝取超過50克的加工肉，或100克的紅肉（豬、羊、牛），將增加17% 罹患大腸癌的風險。周燕玉建議，肉類愛好者可以白肉取代紅肉，盡量避免攝取香腸、熱狗等加工肉品。

周燕玉表示，大腸癌在早期難以判斷，可能伴隨著排便習慣改變的症狀，若在早期發現，治癒率高達90%。因此她建議民眾在無症狀時就進行篩檢，50歲以上到75歲以下者，應每2年篩檢一次。

國健署呼籲，把握2多1少1要的口訣：多蔬菜，多運動，少紅肉，要篩檢，過個健康的中秋節。

(中時 )