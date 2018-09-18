2018年09月18日 11:40 中時電子報 綜合報導

《全台最速報》獨攀中央山脈獲救又落跑 男挨罰13萬元＋賠搜救費

◎獨攀中央山脈獲救又落跑 男挨罰13萬元＋賠搜救費

彰化縣葉姓男子，獨自攀登中央山脈南3段，求助獲救後卻「落跑」，致使7名警義消人員受困風雨中！空勤總隊直升機18日發動第5次空援，將他載運到竹山消防訓練中心；南投縣消防局開出第1張告發單，除了裁罰13萬元，還要向他請求賠償搜救費用。

◎民調勝蘇貞昌10趴！侯友宜:論是非不分顏色

有媒體公布最新民調，國民黨新北市長參選人侯友宜獲得了40.2％支持度，民進黨新北市長參選人蘇貞昌29..4％，另有30.4％未表態；對此，侯友宜今（18日）表示，民調可以說明民眾討厭負面的言語，從事30多年公職，只論是非、對錯，不分顏色。

◎小野遭疑行政不中立 柯P：競選期間會請假

台北市長柯文哲找作家小野擔任競選總幹事，但因小野也是台北市文化基金會董事長、影視音實驗教育機構校長，遭藍綠議員質疑行政不中立。對此，柯今早受訪表示，小野事先就請假了，整個競選期間也都會請假。

◎新北長照補助加碼 專業服務最高月省540元

長照2.0上路後，「專業復能服務」使用率僅3％，大部分人僅申請「生活照顧」，對延緩失能的成效有限，新北市長朱立倫18日市政會議宣布，9月起將長照2.0專業復能服務的部分負擔由16％降到10％，民眾過去一個月申請復能服務每次申請1組服務要負擔720元，新北市民只要負擔450元，一個月最多申請2組，可月省540元，另補貼偏遠地區接受專業復能服務的交通費每次200元，希望提高民眾使用意願。

(中時電子報)