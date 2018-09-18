姚文智：假新聞困擾 綠支持者有沈默螺旋不敢表態

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中時

民進黨台北市長參選人姚文智今受訪被問及民調問題，他表示，民進黨現在全面執政，受到假新聞的困擾，所以很多支持者因爲沈默螺旋的關係不敢表態，認為現在若有人斷言選票轉移是言之過早。至於假新聞控管是否要修《國安法》？堯表示，國安單位應先查出發布假新聞的IP位置，查對清楚後若有欠缺相關法律，當然可以再修正法律。

姚文智上午前往木新市場掃街，由於《蘋果民調》指出，泛綠在年底選舉有45%會投給柯，有44%會投給姚，媒體問姚要如何鞏固綠營選票？

姚說，看民調真的要看門道，同一份民調顯示，上一次支持柯文哲的有53%不會再支持他，這表示有45萬票不會再支持柯，這是很重要的警訊，且柯的滿意度不斷下滑，有7成民眾認為柯沒有處理大巨蛋案的能力。

此外，傳出內政部將研擬修正《國家安全法》，打擊流竄於網路世界的假訊息，媒體問姚，過去曾任新聞局長，如何看待要修法控管假新聞？

姚談及駐大阪辦事處處長蘇啟誠疑似受輿論輕生一事，他表示，國家培養出戮力從公的外交官，在國外因為假新聞凌辱後輕生，「國安單位跟治安單位如果不把真相調查清楚，怎麼跟外交官的家人交代？」

姚說，到底傳布消息的IP位置來自哪裡，網路上傳出來自北京，查對清楚後如果有欠缺相關法律，當然立法院可以修。

他表示，如何在真相更清楚、保障新聞自由，並且大家都對自己的言論負責，繼續深化民主。

不過記者事後查證，《蘋果民調》上寫得是53%會再支持柯，姚文智受訪時疑似把情境說反。

(中時 )

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