違法經營民宿 監委全數通過彈劾陳金德

2018年09月18日 11:53 中時 鄭舲

宜蘭縣代理縣長陳金德在任職高雄市政府環保局長及高雄市副市長期間，兼任「白馬花園屋」民宿及「長安文創有限公司」兩家營利事業負責人，違反公務員服務法第13條第1項，公務員禁止經營商業規定，監察院今上午以13票全數通過監察委員仉桂美、李月德提案，彈劾陳金德。

彈劾案文指出，陳金德2013年2月5日至2014年12月24日擔任高雄市環保局長，於2014年12月25日至2016年9月11日擔任高雄市副市長，陳金德在2007年間買賣取得一間位於宜蘭縣五結鄉孝威南路的農舍，2011年4月11日以該農舍辦理「白馬花園屋」民宿營業登記，截至2015年5月16日才辦理停業，該民宿在停業前確實有營業事實，且陳金德個人所得也有源自該商號營利所得。

此外，陳金德在2012年11月5日以本人為負責人辦理「長安文創有限公司」設立登記，該公司於2013年2月5日至同年8月18日及2014年8月18日至2014年9月30日期間確有營業事實，有營業稅稅籍資料表及營業人銷售額與稅額申報書可稽。

仉桂美、李月德表示，公務員服務法第13條第1項明定，公務員不得經營商業，而依公務員懲戒委員會實務見解，公務員是否實際參與公司經營及有無領取報酬，都不得作為免責論據，也不得主張不知違法而解免違失責任。陳金德自2013年2月5日起陸續擔任高雄市環保局長及高雄市副市長職務，具公務員身分，負有禁止經營商業義務，但他仍繼續兼任兩家營利事業負責人，且兼職期間有營業事實，違失事證明確，因此提案彈劾。

(中時 )