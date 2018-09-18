美男照「色誘」 誑投資 警破電信機房逮5愛情騙子

彰化縣警方破獲鐘姓男子涉嫌利用用來騙取女性感情與金錢的美男子照片。（警方提供）

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彰化縣警方針對鐘姓男子架設的詐騙機房進行攻堅的驚險過程。（警方提供）
彰化警方順利攻堅並逮捕鐘姓男子與4名共犯。（警方提供）
鐘姓嫌犯等人就逮的狼狽模樣。（警方提供）

鐘姓男子為首的詐騙集團，涉嫌移花接木美男照透過網路「色誘」香港等華人地區女性，花言巧語博得感情後再以邀約投資為由詐取金錢，彰化縣警方18日趁著對方藏身田中鄉間透天厝的電信詐騙機房準備轉移陣地前攻堅，一舉將鐘嫌等5人逮獲依《詐欺罪》送辦。

員林警分局偵查隊長詹廷育指出，今年8月接獲線報指稱員林市有名鐘姓男子疑是詐騙集團首腦，並在縣內承租透天樓房架設詐騙機房，他的手下則扮演網路愛情騙子、還以假投資名義詐騙女性的錢財。

員林警方獲報後即報請檢察官陳顗安指揮，並與縣警局刑事警察大隊第二隊及田中分局組成專案小組展開偵辦，歷經半個月跟監果然發現鐘嫌時常往來員林市及田中鎮，還進出彰化高鐵站搭載年輕男子，疑似接送機房人員到田中鎮斗中路旁的1棟3樓透天厝。

鐘嫌等人進出的透天厝平常大門緊閉且不與鄰居交談，屋內冷氣機則是全天候運轉，確認是電信詐騙機房後，動員縣警局保安隊協助攻堅當場查獲主嫌鐘男等5人，更查扣筆記型電腦5台、行動電話19具與教戰守則等證物。

詹廷育表示，該詐騙集團都先以長相帥氣的男子相片吸引被害女子上鉤，接著不斷以話術取悅並取信對方後，再以投資為由誘騙對方匯錢。雖然雙方都沒見過面，但還是有不少女性受騙。

該詐騙集團為規避查緝，幾乎每個月都會換機房位置，這次在田中鎮的機房原本預計要在中秋節前獲利了結更換地點，則是還來不及搬走就被查獲。警方表示，全案疑似還有其他共犯，將擴大偵辦。

(中時 )

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