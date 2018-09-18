專訪／《花甲》阿瑋爆紅前 嚴正嵐被大小眼：憑什麼當女主角？

2018年09月18日 11:49 中時 林淑娟

嚴正嵐。（陳俊吉）

嚴正嵐。（陳俊吉）

嚴正嵐。（陳俊吉）

嚴正嵐以《花甲男孩轉大人》走紅，她說，雖然自己的演員之路，很幸運的沒有當過臨演，但過程是辛苦的，花10年才走到自己想像的演藝圈的感覺，中間一度為了生活，跑去當吉他老師，那段時間讓她有跟社會連結的感覺，再回來這行也，才開始感覺踏實。

她先拍完《花甲》後，去年接演《只為你停留》，沒想到遇到製作公司倒閉、老闆捲款落跑，辛苦拍了4個月戲的百萬片酬一毛都沒領到，事過境遷的她豁達看待此事，「這件事近看是悲劇，遠看是喜劇」。她不諱言當時戲播完後發生這件事確實是晴天霹靂，「這個倒閉風波中，所有人都衰，我是最不衰的一個，因為我因為後面有《花甲》反而獲得關注，讓我不只是悲劇角色，好像之前花4個月時間拍戲，就是為了後面這新聞，變成很幸運、很正面的感覺」。

不過《只為你停留》確實讓她元氣大傷，除了沒領到百萬片酬，拍戲腳扭傷快兩年，至今好不了，過程中還經常遭「大小眼」對待，被不少工作人員當成新人，她經常面對「憑什麼當女主角」的質疑眼光和口吻，戲拍到一半時，她得了金穗講，「大小眼有大了一點點」，讓她看盡人情冷暖，「其實大多數演員都是這樣走過來的，當了演員就知道會面對很多低潮，但千萬不要走心。只要想想是否真的很喜歡做這件事就好了。我更幸運的是，我入圍了，被注意到了」。

她說，還好自己喜歡做的事蠻多的，沒演戲時，還有音樂是初衷，平常也畫畫、練氣功，已練了8年的氣功對她幫助很大，「以前練很勤，一個月可以練到18次，每次3小時，但上個月只戀6次。練氣功是我讓自己歸零的方式，練功必須意守丹田很專注，而專注對演員來說很重要。每次練完都有嶄新的感覺，回到自己原來的狀態，是很好的充電方式」。

(中時 )