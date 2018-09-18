防政治操弄 李嘉娜籲廢止公務員兼課

2018年09月18日 12:33 工商 崔慈悌

曾任行政院公務人力發展中心教務組長的李嘉娜日前爆料，公務人員訓練安排政治正確的學者和部會高階主管授課，遭國家文官學院否認。李嘉娜反駁文官學院「不要對號入座」，她也呼籲公務員兼課領鐘點費的陋規應該廢止，因為有利可圖就可操弄。

對李嘉娜日前爆料，公務人員訓練授課品質不佳，且有安排政治正確學者和部會高階主管授課情況。遭文官學院駁斥，強調學院師資來自產、官及學界，高達1,000多位，來源多元，絕無李女士所言排斥專業講師及資深文官，更不可能壟斷或圖利個別政黨。

文官學院並強調，學院要求講座授課時嚴守行政中立，鐘點費也是依照行政院本年2月1日公布標準支給，而行政院是基於講座鐘點費超過20年未調整才會適度調升。學院所屬講座授課科目及次數都有規範，不可能有李嘉娜所言，講座薪水加鐘點費月領20至30萬情況。

李嘉娜今天反駁文官學院，強調她是以文官學院委外辦理的升官等訓練例子，述說訓練機構的現象，並沒指名是文官學院講座月領2 、30萬，「為什麼要對號入座呢？」

她說，有無政治正確學者或公務員介入授課？那就由其委託各訓練機構辦理的升官等訓練，學員反應意見去瞭解吧！

至於有沒有她所說的現象？李嘉娜表示，只要從101年起至現在全面清查所有司處長以上人員兼職兼課及支領鐘點費或酬勞金情形，以及年度收入，就可以比較及看出端倪。

許多介入人事人員訓練的人，將人事人員分層級施訓，看課程表就知大同小異，明明可採大班200人以上聽講（甚至可採數位學習，免大家舟車勞頓），卻分成無數個小班，因為跑得勤就領得多。

李嘉娜認為，高階官員已領有高薪，還在上班時間到訓練機構兼課，只要二天就可額外多領2萬4千元，加上其原本的薪水照領，「這種上班時間不務本業，老往訓練機構跑去賺外快的事，若我不說，老百姓根本不知道有這種情形，要不要導正？還是要讓它一直爛下去？」

李嘉娜強調，公務員至訓練機構及公部門授課，根本不該領鐘點費。只要廢除公務員領鐘點費的陋規陋習，以後再有心的政黨執政也沒操弄空間 ，當無利可圖時，魔爪就不會伸進去了， 也才能維持體系的乾淨。

(工商 )