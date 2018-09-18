行道樹診脈 小東路林森路43棵危險等級

2018年09月18日 12:13 中時 曹婷婷

路上有洞憂民眾被坑、行道樹有洞唯恐危及人車；台南市工務局近日找專家為台南市行道樹「診脈」，初步發現小東路11株鳳凰木、林森路32株椰子樹有腐朽、空洞情形，均屬危險等級，將進一步以鑽孔抵抗儀與生長錐確認樹木內部結構，再依實際需求處以安全處置。

行道樹遭病害無預警倒伏，造成民眾人財損傷事件時有耳聞，工務局表示，行道樹具有為民眾提供遮蔭、淨化空氣、景觀美化等功用，但遭受病蟲害侵入，往往法及時察覺，導致容易無預警倒伏砸傷行人或車子，為避免發生這類狀況，委請嘉義大學都市林研究室為台南市行道樹進行結構檢查。

工務局解釋，平常雖也有編列經費與人力維護管理，不過，台南市行道樹數量龐大，受限於人力及專業性，無法對每喔株樹木進行詳細監管，為了彌補不足，特別委請專家針對人車密度高的小東路及林森路共319株行道樹做結構檢查。

首波針對較易感染腐朽菌的小東路鳳凰木以及過去曾掉落椰子砸到人的林森路椰子樹「診脈」，初步以目視、靜力與應力波儀檢測後發現，小東路11株鳳凰木與林森路32株椰子樹屬危險等級，將進一步以鑽孔抵抗儀與生長錐檢測進行檢測確認樹木的內部結構狀況。

工務局強調，檢測方法為利用儀器刺入檢測部位，然後透過數據判讀樹木內部結構是否穩固，完成確認後，會再依實際需求對樹木處以適當的安全處置。

(中時 )