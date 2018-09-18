假日農夫農事體驗 產學mou簽署

2018年09月18日 12:13 中時 陳世宗

農委會與各單位透過產學合作，讓學生有機會參與農業深度學習體驗；藉此培養新血降低農業缺工困境。（陳世宗攝）

「農為國本、本固邦寧！」為因應地區農業缺工需求，提昇農村人力運用效率，建置短期大量勞動力預警機制；行政院農委會針對重點缺工產業以假日農夫團之配套措施緩解缺工需求，並運用農業缺工好幫手APP提供農民便利之缺工需求登記，增加農業打工機會之普及率；18日舉行「假日農夫農事體驗產學mou簽署」，藉此培養新血降低缺工困境。

假日農夫農事體驗產學mou簽署活動，18日於陽明大樓舉行，與會包括行政院農委會、台中市政府農業局、中華民國農會、台中市農會及台中科技大學、修平科技大學，及市議員蘇慶雲等民代參加；讓兩科大學生可透過實習及戶外教學等方式，參與農業深度學習體驗。

台中市農會總幹事林育葦表示：針對農業重點缺工產業，調查短期且簡易型之農務人力需求，除透過媒體管道及農業缺工好幫手APP推廣說明會引導民眾深度體驗外；藉由推動產學合作紮根學習，讓農業技術傳承從學生學習開始就導入啟蒙，運用學生服務學習時數媒合四健會或企業團體公共服務等不同對象參與農事服務。

農委會指出，為因應地區農業缺工需求，提昇農村人力運用效率，建置短期大量勞動力預警機制，擬針對重點缺工產業以假日農夫團之配套措施緩解缺工需求，並運用農業缺工好幫手APP提供農民便利之缺工需求登記，增加農業打工機會之普及率。

修平科技大學觀光學院院長張千雲指出，各校正積極推動食農教育，經濟取代過去學院發展，目前朝美食、觀光等領域發展，很多的食品及生產基地全都在台中；現今有很多學生對農業都很陌生，透過產學合作讓孩子真正參與農作，讓學生有機會參與農業深度學習體驗，希藉此培養新血降低農業缺工的困境。

台中市農會將舉辦4梯次「假日農夫、農樂共享」活動，包括10月13日大甲芋見幸福、10月27日石岡橘子紅了、11月3日新社花現菇城及11月25日和平榮耀盛柿等深度農業體驗行程，讓喜愛農業栽種的民眾，有機會當假日農夫體驗農事，一起揮汗田園。

民眾可上http://www.twleya.com.tw/2018holiday_farmer/了解詳細資訊；也可於上班時間洽台中市農會04-25262110推廣部或洽04-25230059假日農夫、農樂共享歡迎您。

(中時 )